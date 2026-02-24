Morales reitera el compromiso del Gobierno con el Directo y afea el "cinismo" del PP, al que acusa de certificar su defunción

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El diputado socialista por Burgos, Álvaro Morales, ha reiterado hoy el compromiso del Gobierno con la reapertura del tren directo Madrid-Aranda-Burgos, durante la comisión de Transportes del Congreso, que ha aprobado una proposición no de ley del Grupo Popular en ese sentido y con el voto a favor del PSOE.

“Nuestro voto va a ser favor, porque creemos en el directo, no como ustedes, que no hicieron nada”, ha replicado al diputado del PP por Burgos Ángel Ibáñez.

En su intervención, Morales ha asegurado que el Ejecutivo central está actuando “con rigor” en el caso del Directo, con una movilización de más de 30 millones de euros desde 2018, con la elaboración de un estudio técnico para retirar la bateadora atrapada en el túnel desde 2011 y con la puesta en marcha de un estudio de viabilidad integral en curso sobre su reapertura, “que determinará los próximos pasos con rigor técnico”.

Así, ha comparado la gestión actual con la de los siete años de gobiernos del PP desde que se produjo el hundimiento en el túnel de Somosierra, y le acusa de “desidia”. También de “certificar la defunción de la línea por la espalda”, con el informe contrario de la ministra de Fomento Ana Pastor, quien en 2015 “despachó el asunto diciendo que la línea era muy costosa y que, si los empresarios la querían, se la pagaran ellos mediante una iniciativa privada”.

“La prueba definitiva de su cinismo es que el 28 de julio de 2016, sólo 24 horas después de las elecciones generales, comenzaron a desmantelar las vías secundarias de Lozoyuela y Buitrago”, le ha espetado a Ibáñez.

En esa misma línea, ha recordado que la actual alcaldesa de la ciudad, Cristina Ayala, eludió comprometerse con invertir en esta línea para su reapertura cuando era senadora durante un debate en 2018, “porque era muy costoso según decía”, con lo que ha considerado “que es curioso verla hoy liderar manifestaciones”.