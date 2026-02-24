Ayala compromete un espacio en el Ceas de San Pedro de la Fuente para el cocinado de la cecina

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

La tradicional Fiesta de la Cecina celebrada el pasado domingo volvió a confirmar su arraigo en la ciudad con un rotundo éxito de participación, pero la cita no solo destacó por la afluencia de vecinos, sino por la formalización de un relevo generacional necesario y el firme compromiso de la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, de dotar a los vecinos de un espacio municipal para el cocinado de la cecina, quien así se lo confirmó a las propias cocineras durante la jornada.

El concejal de Participación Ciudadana, José Antonio López, ha puesto en valor el trabajo de la nueva organización, que «ha tomado el relevo de la cita» y lo ha hecho «de una forma magnifica» garantizando que «la esencia de la fiesta se mantenga viva».

En este sentido, el edil quiso hacer suyo el compromiso de la alcaldesa y avanzó que «una vez que el nuevo centro cívico de Fuentecillas entre en funcionamiento», los vecinos de San Pedro de la Fuente y Fuentecillas «podrán contar con parte del CEAS del barrio para le cocina de la cecina».

Mientras esos ocurre «deberán seguir la fórmula desarrollada este año, y que se ha centrado en la cesión de la cocina del restaurante El Portón de Extremadura para su elaboración». En este sentido, y aunque las responsables del cocinado destacaron la comodidad de este espacio, confían en que «la solución permanente que evite la dependencia de alquileres o préstamos de locales llegue lo antes posible».