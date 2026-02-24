Planea Emprendedores. 300 escolares solicitan un préstamo para impulsar su negocio

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Cerca de 300 alumnos de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional participantes en la decimocuarta edición de Planea Emprendedores protagonizaban uno de los hitos más significativos de este programa educativo impulsado por la Fundación Caja de Burgos: el acto de solicitud de préstamos que tiene lugar en la oficina burgalesa de Arquia Banca, en el número 8 de la avenida de los Reyes Católicos.

En este trámite simulado participaban 31 cooperativas que agrupan a 295 alumnos procedentes de siete centros educativos inscritos en Planea Emprendedores. Se trata de uno de los primeros pasos que los alumnos afrontan cada año para desarrollar sus respectivos proyectos empresariales. Cada cooperativa decide qué cantidad quiere solicitar y suscribe una póliza de crédito que después tendrá que liquidar.

Los representantes de las cooperativas rubrican documentación prácticamente idéntica a la de una operación real, que incorpora un glosario didáctico orientado al trabajo en clase y que permite a los participantes abordar conceptos como el de principal, plazo, fiador, o el cálculo de intereses, conceptos esenciales de una operación crediticia.

Además, deben argumentar ante los técnicos de Planea Emprendedores el plan de viabilidad de su proyecto, lo que entraña desarrollar habilidades esenciales para la justificación de un plan de negocio.

Los participantes en el acto son una representación de los 1.730 estudiantes de 51 colegios e institutos burgaleses que se han sumado este curso a una iniciativa que pretende fomentar el espíritu emprendedor entre los más jóvenes, recrear el mundo de la actividad empresarial e inculcar actitudes como el esfuerzo personal, la innovación y el trabajo en equipo.

Planea Emprendedores se desdobla en dos itinerarios: Planea Cooperativas, en el que participan escolares de quinto y sexto de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos; y Planea Plan de Empresa, para alumnos de cuarto de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos.

Planea Cooperativas recrea un proyecto empresarial desde su constitución hasta la elaboración y venta de sus artículos, que se materializa al final de curso con una feria de productos y servicios en el paseo Sierra de Atapuerca, pasando por la aportación de un capital inicial, la elección de representantes, el reparto de responsabilidades y la publicidad y la imagen corporativa.

Por su parte, Planea Plan de Empresa (itinerario que cuenta con el apoyo y la experiencia del servicio Emprendedores de la Fundación Caja de Burgos) se centra en la elaboración a lo largo del curso de un Plan de Empresa. Este debe analizar cuestiones como la idea de negocio, la descripción del producto, el análisis del mercado y de la competencia, los planes de producción y recursos humanos, la previsión de inversiones y financiación, las necesidades de tesorería y la previsión de la cuenta de resultados de la empresa.

Cada uno de estos itinerarios dispone de material didáctico propio (guías para alumno y profesor) y de apoyos específicos en el aula monitorizados por los mentores de Planea que abordarán temas como las características del emprendimiento, la elección del modelo societario, inversión, marketing y comunicación, diseño de marca e imagen o cómo presentar el proyecto en público.