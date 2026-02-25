Emma Antolín asume la presidencia de Antolin

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Antolin, proveedor global de soluciones tecnológicas para el interior del automóvil, ha anunciado el nombramiento de Emma Antolín Granet como nueva presidenta de la compañía. A su vez, Ernesto Antolín Calzada ha sido nombrado vicepresidente, incorporándose al Consejo en representación de su rama familiar.

El hasta ahora presidente, Ernesto Antolín Arribas, deja el Consejo y, tras 10 años como primer ejecutivo, pasa a enfocarse en el apoyo a la función institucional y de representación nacional e internacional de la compañía.

Los nombramientos, aprobados por unanimidad en el Consejo de Administración, se realizan con el objetivo de impulsar la transformación de Antolin y dar inicio a una nueva etapa, alineada con un nuevo plan estratégico que liderará la presidenta.

Antolin sitúa el refuerzo de su solidez financiera como el eje prioritario del nuevo plan estratégico, sin dejar de apoyar el actual Plan de Transformación. Esta nueva hoja de ruta buscará fortalecer la posición financiera de la compañía y maximizar la generación de valor, acelerando la mejora de los márgenes y la generación de caja.

El Consejo de Administración, así como la nueva presidenta, han agradecido el esfuerzo y dedicación de Ernesto Antolín durante su mandato como presidente, un periodo que ha supuesto un decidido impulso al liderazgo de la Compañía.

“Agradezco la confianza del Consejo de Administración y asumo con total determinación mis nuevas responsabilidades. En los últimos años he comprobado de primera mano la fortaleza de esta compañía y el talento de las personas que la integran. Mi objetivo ahora es seguir trabajando para consolidar nuestra posición de liderazgo en el mercado y asegurar un crecimiento sólido y sostenible. Agradezco también a Ernesto Antolín su trabajo constante, compromiso y dedicación en todos estos años al frente de la Compañía”, ha asegurado Emma Antolín.

Emma Antolín es consejera dominical en Antolin, es vocal de las comisiones de Auditoría, y de la de Nombramientos y Retribuciones. Supervisa desde el Consejo la transformación del grupo, con especial foco en lo relativo a la estrategia financiera.

Presidenta ejecutiva de Injat Investment Office, Family Office de su rama familiar. Con más de 14 años de experiencia en la compañía, compagina su actividad profesional con el impulso a otros proyectos empresariales. Es miembro del Patronato de la Fundación CYD.

Licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca. MBA y Máster en Financial Management por el Instituto de Empresa. Completa su formación con programas especializados en finanzas, negociación y 'family business' en Cambridge University, Harvard Business School, Insead e IMD, entre otros.

Ernesto Antolín Calzada ha desarrollado funciones de Project Management en Antolin, coordinando equipos multidisciplinares e internacionales con foco en la excelencia técnica, industrial y financiera. Previamente completó el Industrial Operations Rotational Program de la compañía en su planta de Besançon, adquiriendo una visión transversal de la cadena de valor en la fabricación de componentes de automoción.

Cuenta con experiencia internacional en el ámbito jurídico corporativo, habiendo desarrollado funciones en el departamento financiero de Telefónica y en el despacho Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison en Londres, donde participó en operaciones de M&A.

Licenciado en Derecho y Relaciones Internacionales por la Universidad CEU San Pablo, con un período de estudios en la Vrije Universiteit de Ámsterdam.