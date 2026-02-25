CSIF reclama que la formación continuada de los sanitarios se realice dentro de la jornada laboral

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama más formación continuada para los profesionales y que esta "se integre dentro de la jornada laboral y sea considerada tiempo de trabajo efectivo". Así lo explicaba el presidente autonómico de Sanidad del sindicato en Castilla y León, Enrique Vega, para defender la necesidad de facilitar el acceso real a la formación "en un momento de profundos cambios en el sistema".

En este sentido, Vega incidió en que se trata de una demanda estructural del sindicato y no de una medida puntual, pues "es algo que llevamos en nuestro ADN y que reclamamos a la Junta", subrayó, por considerar que la administración debe garantizar que todos los trabajadores puedan acceder a esa formación "en condiciones adecuadas".

Esta petición se enmarca además en un contexto de transformación tecnológica, marcado por la incorporación de la inteligencia artificial, que precisamente será el eje del congreso organizado por el sindicato, que se celebrará los días 28 y 29 de abril en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU).

La responsable del sector de Sanidad de CSIF en Burgos, Carmen García, explicó que este primer encuentro busca impulsar la colaboración entre profesionales de distintas categorías y poner en común experiencias reales. "Compartiremos proyectos, avances y también los peligros que entrañan estos cambios para la realidad asistencial", señaló, para incidir en el carácter multidisciplinar de una cita a la que acudirán más de 200 profesionales, que son, apuntó García, los que marcan la diferencia en el desempeño de su labor en el ámbito sanitario, más allá de la revolución de los procesos que propicien los adelantos materiales o digitales. "El verdadero valor no está solo en la tecnología, sino en cómo se incorpora con criterio, ética y enfoque humano", apostilló.

El congreso contará con once ponentes que abordarán cuestiones como el impacto de la inteligencia artificial en la práctica clínica. La conferencia inaugural correrá a cargo del psiquiatra Jesús de la Gándara, quien analizará el fenotipo digital conductual y su relación con la salud mental.

Además de las reivindicaciones vinculadas a la formación, CSIF recordó otras demandas que abandera. Entre ellas, Vega resaltó el desarrollo de un nuevo decreto de carrera profesional que simplifique los procedimientos y amplíe los niveles. También reclamó la actualización de la "obsoleta" plantilla orgánica que dé lugar a la realización de un estudio homogéneo de cargas de trabajo, pues la actual "no refleja adecuadamente las necesidades del sistema".

En el ámbito retributivo, el sindicato exigió el cumplimiento de acuerdos ya alcanzados, como el pago de los sábados a todos los colectivos, que la Junta se comprometió a hacer efectivo en el primer trimestre de 2026. Además, advirtió de la pérdida económica que sufren los profesionales que utilizan su vehículo, para considerar que "al precio que se está pagando hoy, todos los profesionales que ponen su coche están perdiendo dinero".

Por otro lado, el representante de CSIF destacó su iniciativa legislativa popular para implantar la figura de la enfermera escolar en todos los centros educativos de la comunidad. Según explicó Vega, el apoyo recibido es notable, con más de 50.000 firmas recogidas, pero esperan incluso aumentar esta cifra para evidenciar que "esta figura es necesaria".

El responsable sindical vinculó este conjunto de propuestas al programa de CSIF ante las inminentes elecciones sindicales en el sector público en varios ámbitos y provincias, a las que se presentan confiados en lograr el respaldo de los trabajadores para "reforzar el sistema sanitario y mejorar tanto las condiciones laborales como la calidad asistencial".