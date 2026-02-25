Dos heridos tras la colisión por alcance entre tres turismos en Castañares

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Dos personas, un varón de 23 años y una mujer de 44, resultaron heridos este miércoles tras la colisión por alcance entre tres turismos en el punto kilométrico 107 de la N-120 en Castañares, según informaron fuentes del 112 de Castilla y León.

La sala de emergencias del 1-1-2 recibió una llamada a las 15.17 horas que alertaba del incidente y se requería atención médica para dos personas. Se dio aviso entonces a la Policía Local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía y a Sacyl, que movilizó recursos al lugar.