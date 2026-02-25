Tres heridos en un choque entre dos turismos en Burgos
El accidente se registró en la carretera N-629, en El Ribero
Tres personas han resultado heridas, una de ellas atrapada en un accidente en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 11.20 horas en la que se informaba de un accidente con atrapados en el kilómetro 36 de la N-629 en El Ribero, en el término municipal de la Merindad de Montija.
En el aviso se señala que dos turismos han sufrido un accidente, uno ha quedado obstaculizando la calzada y el otro fuera de la vía. Informan también que en uno de los vehículos hay un varón de unos 80 años consciente y atrapado.
Hay además otras dos personas heridas, según comunican también conscientes. Se traslada aviso a Bomberos de Burgos, Guardia Civil de tráfico, y Emergencias sanitarias - Sacyl que acuden al lugar.