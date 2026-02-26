Mañueco arenga al PP: "Somos parte de la historia de Burgos y de Castilla y León"

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

"A capricho" confesó sentirse Alfonso Fernández Mañueco en Burgos (arropado por medio centenar de correligionarios en la sede de la formación) en el arranque de "algo más que una campaña electoral: el mejor capítulo de un relato que escribimos juntos", clamaba. Comenzó así una intervención dirigida a infundir el necesario ardor a quienes, fruto de la "movilización total" reclamada por el candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, se encargarán de llevar estos días el mensaje del PP "a cada rincón del territorio" para decir a los vecinos "qué hemos hecho, qué prometemos y que somos los que mejor representamos a esta tierra, con resultados".

Así, Mañueco arengó a los presentes (candidatos por la provincia, alcaldes y afiliados) y apeló a las raíces, al entender que el PP es "parte de la historia de Burgos y de Castilla y León". "Dicen que no somos nuevos. Y es verdad, no lo somos", asumía, para convertir esa crítica en argumento político frente a los "pretenden lanzar eso como una piedra contra nosotros" . "Lo que hacemos es recogerla y colocárnosla como una medalla", precisó, entre aplausos.

El candidato 'popular', que abría en Burgos su periplo electoral, reivindicó la trayectoria de su partido como aval. "Hemos ganado a la izquierda no con eslóganes, sino con votos", defendió, para sostener que hay quien cree que "para combatir el sanchismo hay que imitarlo en sus vicios, pero nosotros creemos que es exactamente lo contrario". "No necesitamos levantar la voz para tener autoridad. No necesitamos insultar para tener razón. Somos enérgicos y firmes en nuestra eficacia. Es la forma más exigente de hacer política y también la que requiere más valentía, más rigor y más carácter. Esa eficacia tiene frutos que se pueden medir, los datos están ahí", aseveró, para referirse a los puestos destacados que ocupa Castilla y León en ámbitos como el educativo, la prestación de servicios sociales, la atención a la dependencia o el sanitario.

Sobre los compromisos de futuro, Mañueco sacó pecho del extenso programa electoral diseñado, que incluye más de mil medidas. "¿Por qué molestarse? Porque la política es tener un proyecto, tener las ideas claras para transformar el territorio, para recoger al que se cae y empujar al que sueña, para curar al que enferma y sostener a quien que no puede solo. Para que un hijo de un trabajador de Burgos tenga las mismas oportunidades que el de un empresario de Madrid", afirmó, para cuestionar a aquellos que, a su juicio, convierten la política en "espectáculo".

"La política no puede ser un reality. La política tiene que ser mucho más que treinta segundos para las redes sociales. La política es la herramienta más poderosa que tenemos para que una sociedad pueda decidir su destino", indicaba. Al hilo, el 'popular' traía a colación el que es su eslogan de campaña: "Con nosotros aquí hay certezas. En un tiempo de ruido, certezas", subrayó.

En este sentido, el candidato a liderar la Junta desgranó además algunas de las principales medidas de su programa. Se refirió así a la promesa ya anunciada de que "a partir del próximo curso 26-27, todos los empadronados tendrán la primera matrícula del primer curso gratuita en las universidades públicas de Castilla y León", con el objetivo de "retener talento y atraer talento". También avanzó actuaciones concretas en la provincia de Burgos, como la implantación del grado de Medicina, la ampliación de distintas infraestructuras educativas o la creación de nuevos centros formativos.

En el ámbito económico, Mañueco puso el foco en los autónomos y tejido productivo. "Vamos a implantar un bono de 300 euros para más de 10.000" trabajadores por- cuenta propia, señaló, en respuesta a las "constantes subidas del Gobierno de Sánchez", al tiempo que comprometió el desarrollo de "27 millones de metros cuadrados de suelo industrial de calidad, a bajo precio y con energía verde y garantizada". En este punto se refirió al Parque Tecnológico de Burgos, a la ampliación del polígono de Villalonquéjar y al futuro enclave industrial de Melgar. "La cabeza de lista de Burgos, Marta Arroyo, estará especialmente pendiente de la evolución de estas iniciativas", comentó.

La política fiscal ocupó un lugar destacado en su intervención. Tras recordar la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones entre padres e hijos y cónyuges, avanzó su extensión a otros familiares cercanos "para que cueste menos dinero recibir una herencia".

"Somos el partido del campo", reivindicó en relación con las políticas vinculadas al medio rural y al sector primario, para asegurar que "nunca les hemos fallado y nunca lo vamos a hacer", y enumeró medidas como la modernización de regadíos, el impulso a la incorporación de jóvenes o la bonificación de seguros agrarios.

Respecto a la vivienda, anunció la creación de la "cuenta ahorro vivienda joven", que permitirá deducciones fiscales y un ahorro de hasta "7.500 euros", así como ayudas de hasta 30.000 euros para la compra en el medio rural. A ello sumó la construcción de 300 viviendas en el conjunto de la provincia de Burgos.

En materia de movilidad, defendió la continuidad del transporte gratuito con la tarjeta Buscyl, que "ha permitido ya siete millones de viajes", mientras que en sanidad mencionó la incorporación de más helicópteros medicalizados, hasta disponer de diez en la comunidad, la construcción del hospital de Aranda, la ampliación del de Miranda o la puesta en marcha de nuevos centros de salud. En este punto se refirió al actual consejero del ramo, Alejandro Vázquez, como el que en el próximo mandato se encargará de hacer realidad los proyectos citados.

Culminado el repaso, Mañueco insistió en que "nuestra palabra es un contrato". "Aquí en esta tierra los contratos se cumplen, aunque algunos no se dieron cuenta. Y podéis tener la certeza más importante de todas, que es que el 15 de marzo los burgaleses y nuestros paisanos de Castilla y León van a hablar. Y habrá claridad y un gobierno legítimo al servicio de todos", apostilló.

El presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, la alcaldesa de la capital, Cristina Ayala, y la cabeza de lista del PP por la provincia, Marta Arroyo, ejercieron de teloneros de candidato a la presidencia autonómica. Esta última abogó por "afianzar los resultados y seguir creciendo" y destacó que Mañueco "es el único que garantiza la estabilidad del territorio" con una gestión que calificó como "fiable y solvente".