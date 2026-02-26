La fábrica de Mahou San Miguel en Burgos supera una auditoría ética, de seguridad y condiciones laborales

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Mahou San Miguel ha sumado un nuevo aval para su centro de producción de Burgos. La planta ha obtenido la certificación internacional SMETA después de superar una auditoría externa que revisa, entre otros aspectos, ética empresarial, condiciones laborales, seguridad y criterios vinculados al entorno.

En la práctica, se trata de un sello que obliga a abrir puertas y rutinas, no solo a enseñar resultados. La compañía señala que el centro burgalés ha completado el proceso con cumplimiento de los requisitos evaluados. SMETA corresponde a Sedex Members Ethical Trade Audit y se apoya en la metodología impulsada por SEDEX, una plataforma internacional de comercio responsable.

El reconocimiento llega, además, en una fábrica con recorrido largo en la provincia. Mahou San Miguel sitúa el inicio de su actividad industrial en Burgos en 1970 y enmarca la certificación en esa trayectoria. En su nota, la cervecera acompaña el dato con cifras sobre el impacto de su actividad en el territorio, con una estimación de 86 millones de euros en la provincia y una contribución a la creación y mantenimiento de más de 1.500 empleos directos, indirectos e inducidos, según el estudio “Impacto Socioeconómico de Mahou San Miguel” elaborado por la consultora Valora.

La empresa añade que ese vínculo con Burgos se sostiene también en la relación con proveedores de la zona y con el sector hostelero local. Con la certificación SMETA, la planta incorpora un refrendo internacional a un ámbito que suele quedar fuera del foco cuando se habla de producción, el de las prácticas laborales, la seguridad y la verificación externa de los estándares con los que opera.