580 escolares serán 'Exploradores del Patrimonio' en el programa de Semana Santa de los cívicos

El Ayuntamiento de Burgos oferta 580 plazas en la programación infantil de Semana Santa de los centros cívicos, dirigidas a niños y niñas de entre 3 y 12 años. Bajo el lema 'Exploradores del Patrimonio', la iniciativa combinará actividades educativas y de ocio con el objetivo de facilitar la conciliación laboral y familiar durante el periodo vacacional, según precisaba la concejal de Servicios Sociales, Milagros del Campo. El programa se desarrollará los días 27, 30 y 31 de marzo, y 1 y 6 de abril, en horario de 10 a 14 horas.

Las actividades se centrarán en el conocimiento del patrimonio cultural y natural de Burgos, tanto de la ciudad como de la provincia. "A través de talleres, juegos y dinámicas participativas, los menores descubrirán elementos clave de la identidad burgalesa", indicó Del Campo, para destacar que el propósito último es "que los niños no solo vivan aquí, sino que conozcan la ciudad y se sientan parte de su historia".

El programa se estructurará en cinco bloques temáticos: la Catedral, los primeros exploradores, Burgos al natural, tesoros de Burgos y tradición viva. Además, tendrán un lugar destacado contenidos relacionados con el escudo de la ciudad y con el "querido" Himno de Burgos, que precisamente celebra este año su centenario.

El plazo de inscripción estará abierto del 2 al 6 de marzo. El sorteo de las plazas tendrá lugar el día 9 y los listados se publicarán el 11. El precio del programa será de 30 euros, con servicios adicionales de madrugadores y continuadores disponibles por un coste extra.

Como complemento, también se abrirán ludotecas familiares gratuitas los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril, para "fomentar el juego en familia y el uso de estos espacios municipales".