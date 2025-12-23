El Ayuntamiento de Burgos finalizará el derribo de El Encuentro en enero

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Enero. El Ayuntamiento de Burgos iniciaba el pasado viernes el derribo y desmantelamiento de El Encuentro y «finalizará en enero». El proceso arrancaba de forma parcial y se centra «en la demolición de estructuras comunes y residenciales», tal y como señala la responsable de Servicios Sociales, Milagros del Campo.

El derribo, que comenzaba por el espacio destinado a uso social, el despacho de Promoción Gitana, una vivienda y una chabola, es el final de un arduo y largo proceso de realojo de las familias que residían en el último poblado chabolista de la Comunidad.

El proceso de reubicación de los residentes «ha avanzado significativamente en los últimos días con el realojo de tres de las seis familias que aún permanecían en el lugar», añade la concejal. Actualmente, de las 18 personas que habitaban el poblado, 11 ya han sido trasladadas a viviendas normalizadas. Para las siete personas que todavía residen en el entorno y que se dividen en una familia de seis miembros y una persona que vive sola, el Ayuntamiento ya ha establecido un plan de salida hacia pisos de titularidad municipal.

«El objetivo era que el derribo estuviera finalizado en el mes de diciembre, pero está siendo complicado porque estas personas se muestran reticentes a abandonar el poblado», explica la presidenta de Servicios Sociales, quien avanza que desde el Ayuntamiento «se les ha dado de plazo hasta enero para solucionar su realojo y finalizar con el derribo del poblado».

En este sentido, Mila del Campo ha subrayado la complejidad de esta operación, desarrollada en cumplimiento del convenio entre el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León y que «ha conllevado la coordinación y el trabajo de distintas áreas del Consistorio así como de la entidad Promoción Gitana».

Con esta actuación, la ciudad encara la recta final para resolver una situación de exclusión residencial histórica y garantizar la plena integración de las familias afectadas.

Casa de acogida

Por otra parta, la responsable de Servicios Sociales avanzó tras el consejo de la gerencia que el Ayuntamiento de Burgos está a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia resuelva un recurso presentado por la asociación La Rueda para adjudicar la Casa de Acogida para mujeres víctimas de violencia de género. «La adjudicación a Eulen se ha suspendido de forma temporal y por prudencia a la espera de que el TSJ resuelva el recurso de la entidad burgalesa y anterior adjudicataria», apuntó.

En otro orden de cosas, la gerencia también ha dado luz verde a la resolución de la convocatoria municipal de subvenciones para la financiación de Proyectos de Cooperación al Desarrollo de 2025. La subvención está dotada con un importe de 395.675 euros y «se han presentado a la convocatoria 20 proyectos, de los cuales 17 han resultado beneficiarios», mientras que los tres restantes han sido denegados «por cuestiones de carácter técnico».

También se ha aprobado la convocatoria de subvenciones para emergencias humanitarias, «con un presupuesto de 37.240 euros», apuntó. La cuantía se ha repartido entre «cuatro proyectos destinados a la atención de refugiados saharauis, la emergencia nutricional en Congo, las inundaciones de Venezuela y apoyo humanitario en Colombia».

En cuanto a inmigración, se ha aprobado la totalidad de la cuantía, 50.000 euros, que se distribuirán «en 27 proyectos presentados». Por otra parte, se han aprobado las subvenciones en igualdad y violencia de género. «Estaba dotada inicialmente con 50.000 euros, de los que finalmente se han concedido 42.724».

En cuanto a las subvenciones destinadas al autoempleo, el Ayuntamiento de Burgos ha concedido 89.300 euros de los 100.000 consignados. «El resto no se han concedido por falta de documentación o incumplimientos de los requisitos técnicos», añadió la concejal.