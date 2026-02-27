La Universidad Isabel I se suma a Digitrace para impulsar el Pasaporte Digital de Producto en pymes

El lanzamiento oficial se celebró en Burgos, donde tuvo lugar la primera reunión de coordinación con la participación del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad.Ui1

La Universidad Isabel I (Ui1) participa en el lanzamiento oficial del proyecto europeo Digitrace, una iniciativa aprobada por la Unión Europea que se desarrollará hasta 2028 y tiene como finalidad acompañar a las pequeñas y medianas empresas europeas en su adaptación al nuevo marco del Digital Product Passport, DPP, y favorecer su transformación digital y sostenible.

El proyecto reúne a diez entidades de Países Bajos, Noruega, Polonia, Bulgaria y España, con el propósito de facilitar a las pymes herramientas y conocimiento para incorporar la trazabilidad digital a su estrategia empresarial. El lanzamiento oficial se celebró en Burgos, donde tuvo lugar la primera reunión de coordinación con la participación del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad.

Digitrace se plantea como una respuesta estructurada ante la implantación del Pasaporte Digital de Producto promovido por la Unión Europea. Esta herramienta concentrará información esencial sobre los bienes comercializados en el mercado comunitario, desde su composición y origen hasta su impacto ambiental, ciclo de vida y posibilidades de reutilización o reciclaje. Para muchas pequeñas y medianas empresas, este nuevo escenario normativo supone afrontar ajustes técnicos y organizativos que requieren apoyo especializado.

Durante los próximos tres años, el consorcio participado por estos cinco países elaborará materiales formativos dirigidos tanto a trabajadores como a equipos directivos, desarrollará herramientas digitales que faciliten la gestión de los datos asociados a los productos y pondrá en marcha un hub europeo de conocimiento para el intercambio de buenas prácticas. El proyecto también contempla acciones orientadas a reforzar la economía circular y el cumplimiento normativo en sectores considerados estratégicos.

La Universidad Isabel I participa en todos los paquetes de trabajo y asume la coordinación del bloque centrado en el acompañamiento a las empresas en la implantación del Digital Product Passport. Su labor abarcará tanto la dimensión técnica, con la implementación de sistemas y la gestión de la información, como la vertiente estratégica, ayudando a integrar esta herramienta en el modelo de negocio de las pymes como un elemento de innovación y posicionamiento en el mercado.

La implicación en Digitrace refuerza la línea de trabajo de la Universidad en ámbitos como la digitalización, la sostenibilidad, la economía circular y la formación empresarial avanzada, al tiempo que consolida su participación en proyectos de cooperación internacional orientados a la transferencia de conocimiento y a la modernización del tejido productivo europeo.