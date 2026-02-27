Temiño acusa a ProBurgos de eludir la promoción real de la ciudad y centrarse en asuntos menores

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El portavoz del grupo municipal socialista, Josué Temiño, volvió a criticar el funcionamiento de ProBurgos porque a su juicio no está abordando las cuestiones estratégicas que afectan al desarrollo económico de la ciudad y el debate en el consejo de la sociedad municipal se aleja de lo que considera prioritario, que no es otra cosa que impulsar acciones de promoción industrial efectiva de Burgos.

Temiño sostiene que no hay avances en iniciativas que se habían presentado como claves para el futuro económico y, por poner un ejemplo se centró ayer en denunciar que no existen novedades sobre el Plan Talento ni sobre el Plan de Industria esbozados en su momento por el equipo de Gobierno del Partido Popular de los que Temiño espera más concreción ya que, reprochó, «hacen planes de todo, pero al final no hacen nada».

El portavoz socialista considera “es necesario” que se actúe en proyectos que afectan directamente al tejido productivo local. Entre ellos citó el Parque Tecnológico, que define como un “erial” cuya inauguración es inminente pero al que, según subrayó, le falta lo fundamental, que son las empresas que lo ocupen y generen actividad. En ese sentido instó al Ayuntamiento gobernado por el PP a que reclame acción a la Junta de Castilla y León, que es la propietaria del Tecnológico.

A esta situación suma la ausencia de movimientos para ampliar el suelo industrial en la capital burgalesa, una demanda recurrente del sector empresarial local y en la misma línea Temiño asegura que los grupos de la oposición tampoco disponen de información sobre la evolución de los consorcios, ni sobre el proceso de comercialización de parcelas o la existencia de nuevos contactos para su venta.

Recordó que existía un compromiso por parte del PP tras la disolución de los consorcios de informar mensualmente de la comercialización de parcelas, pero ayer confirmó no haber recibido noticia alguna. «Por no hablar de que no hay noticias del estado de la deuda», lamentó el líder de la oposición, que reprocha al PP falta de transparencia en la gestión económica.

En este contexto, Temiño cuestiona el contenido de los asuntos elevados al consejo de administración. A su juicio, con los retos pendientes sobre la mesa, se están priorizando cuestiones como la contratación de un vigilante de seguridad, la adquisición de bombillas o la aprobación de un contrato menor de publicidad con una influencer.