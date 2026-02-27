ProBurgos proyecta un Cidiano de 9 días y 238.000€ y más actos en la Sala Negra

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos, ProBurgos, cerró el ejercicio de 2025 con un grado de ejecución del gasto del 88,5 por ciento, un dato que mejora con claridad los resultados de 2023, cuando alcanzó el 78,05 por ciento, y de 2024, con un 73,24 por ciento, según los datos presentados ante los miembros del consejo de administración en su última sesión en la que los consejeros de ProBurgos también analizaron la evolución de los ingresos, al alza por el empuje del Fórum Evolución. Este espacio generó 2,6 millones de euros en 2025, lo que representa un incremento del 75,55 por ciento respecto a 2023 y del 45 por ciento en comparación con 2024.

Más allá del apartado económico, el Consejo repasó asuntos considerados estratégicos por la entidad y entre ellos figuran los trabajos vinculados a la candidatura de Burgos a Capital Europea de la Cultura 2031, cuya defensa ante el comité de expertos está prevista para el 9 de marzo en Madrid. En ese marco, se dio cuenta del avance de la preparación y de la agenda inmediata, con especial seguimiento a la organización de la presentación y a los hitos fijados en el calendario previo.

En la sesión se insistió en que Burgos2031 se plantea como una hoja de ruta de transformación con recorrido a medio y largo plazo, más allá del propio proceso de selección.

En línea con ese enfoque, el Consejo ratificó su determinación de seguir adelante con la habilitación de la segunda planta del Fórum Evolución como gran centro cultural de la ciudad, una actuación que continuará al margen del desenlace final de la candidatura, para lo que se aprobó destinar 50.000 euros para financiar la colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, MUSAC que se articulará con la exposición MUSAC-OFF, compuesta por una selección de obras de su colección. La muestra figura entre las propuestas principales con las que se prevé inaugurar el centro a finales de año y se complementará con otras tres exposiciones, para ofrecer una apertura variada y dirigida a públicos diferentes.

ProBurgos dio el visto bueno, además, a una nueva edición de la Open Call, dotada con 84.000 euros para respaldar proyectos de creación contemporánea, con especial atención a las artes escénicas y las artes vivas. Las iniciativas elegidas en esta convocatoria se desarrollarán entre noviembre de 2026 y junio de 2027 y formarán parte de la programación del futuro centro cultural.

También se aprobó una bonificación del 50 por ciento en las tarifas de la Sala de Ensayos del Fórum Evolución, conocida como la ‘Sala Negra’ una medida orientada a facilitar el acceso a compañías y creadores emergentes y a mejorar la utilización del espacio, favoreciendo su ocupación en tramos horarios con menor demanda. En concreto se pretende dar más uso a la franja entre las doce del mediodía y las tres de la tarde, para lo que se baraja, incluso, ofrecer algún servicio de hostelería con barra con refescos, cerveza o vino.

Una posibilidad que el grupo municipal socialista no ha vetado pero sí dejó claro su oposición a que la sala se convierta en algo parecido a un bar. En todo caso, el portavoz socialista, Josué Temiño, se mostró de acuerdo con la decisión de abaratar el coste del alquiler de la sala negra para favorecer su uso por parte del tejido cultural de la ciudad.

En el apartado turístico, el Consejo autorizó el presupuesto de la próxima Semana Cidiana, prevista del 26 de septiembre al 4 de octubre, con una dotación de 238.000 euros. La programación, según se trasladó, busca reforzar la proyección de Burgos como destino cultural y familiar y dar continuidad al crecimiento de visitantes anotado en la edición anterior.

Ni el Partido Socialista ni Vox respaldaron la aprobación de este techo de gasto. En el caso del PSOE, Temiño abogó por matener la prudencia hasta que se aclaren las modificaciones de gestión de este evento que plantea el equipo de Gobierno del PP, que han quedado pendientes de aclaración en próximas reuniones. El portavoz socialista no se opuso al incremento de 45.000 euros del presupuesto pero sí sostuvo que esa subida no cuenta, en su opinión, con una justificación clara, lo que llevó al PSOE a abstenerse en este punto. A mayores, Temiño ironizó con que la celebración del Cidiano va camino de convertirse «en una quincena» por su duración. En la misma línea, se aprobó poner en marcha una nueva campaña publicitaria para promocionar la ciudad en las redes de metro de Madrid y de Bilbao. La acción pretende consolidar la presencia de Burgos en mercados emisores considerados estratégicos en distintos momentos del año, ampliando el alcance de la marca ciudad en espacios de gran afluencia y capacidad de prescripción.

Durante la sesión se avalaron igualmente nuevas acciones para difundir Burgos como destino para la enseñanza del español, en colaboración con la Universidad de Burgos y otras instituciones. Estas iniciativas se integran en la estrategia municipal de posicionamiento en el turismo idiomático, tras la participación reciente en encuentros internacionales especializados, como el celebrado el pasado fin de semana en Bolonia.

El Consejo acordó asimismo un acuerdo publicitario con canales digitales vinculados al programa de televisión MasterChef, con el objetivo de impulsar la promoción turística y gastronómica de la ciudad mediante contenidos audiovisuales específicos que refuercen su visibilidad como Ciudad Creativa de la Gastronomía.

En materia de contratación y gestión de infraestructuras, se aprobó la adjudicación del contrato del servicio de vigilantes de seguridad del Fórum Evolución y salieron adelante los pliegos para licitar el suministro de dos grupos electrógenos destinados a asegurar los servicios de seguridad del Fórum y del aparcamiento del MEH junto con los pliegos para el suministro de luminarias y material auxiliar para el alumbrado de emergencia del Fórum y los correspondientes a la obra de reforma de la recepción del edificio.