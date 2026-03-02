El PSOE denuncia el "lamentable estado" de las aceras y exige un plan urgente de actuación

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La concejal socialista Dolores Ovejero denunciaba el "lamentable estado" de las calles en la ciudad de Burgos, que achacaba a la falta de mantenimiento y la "inacción" del equipo de Gobierno municipal liderado por Cristina Ayala. La edil puso como ejemplo el parque Buenavista, en Gamonal, donde aseguró que "la acera está en una situación terrible", afectada por las raíces de los árboles que provocan "una ola constante" en el pavimento, con baldosas levantadas y notable riesgo de caídas. "Subir y bajar por allí parece una gincana", afirmaba, para advertir del peligro al que se enfrentan las personas mayores o familias con carritos que recorren la zona.

La socialista también criticó con dureza el estado de la avenida del Arlanzón, especialmente entre el puente Gasset y la plaza del Rey, que presenta, insistió, "un estado lamentable", pese a ser una actuación comprometida por el PP al frente del Ayuntamiento. "Han pasado casi tres años desde su promesa y todo sigue igual, ni está ni se le espera", reprochó.

Ovejero amplió sus críticas a otras zonas de la ciudad, como la barriada de San Juan Bautista. Se refirió en particular a la avenida Costa Rica, donde aseguró que existen itinerarios "intransitables", con aceras desaparecidas. En su opinión, esta situación "no es digna de una ciudad del siglo XXI" ya que, además del riesgo que entraña, dificulta la autonomía de las personas con movilidad reducida.

En este sentido, acusó al Gobierno municipal de priorizar anuncios frente a actuaciones concretas y necesarias. "Se les llena la boca con grandes inversiones, pero descuidan lo realmente importante, que es el día a día de los ciudadanos", lamentó, para considerar, no obstante, que es lógico, pues "no se acercan a los barrios ni preguntan a los vecinos cuáles son los problemas de su zona".

Dadas las circunstancias expuestas, la concejal del PSOE exigió la puesta en marcha de un plan urgente de actuación. "Pedimos que diseñen y ejecuten de forma inmediata un plan de reparación y renovación de aceras para que los vecinos puedan desplazarse con seguridad y sin obstáculos", clamó.

Al respecto, instaba al equipo de Gobierno a "ponerse a trabajar", pues "el tiempo se acaba", en referencia a los catorce meses que restan de mandato. Así, aseguraba que la ciudad "merece más atención, más trabajo y más realidades, y no vivir de promesas ni de humo".