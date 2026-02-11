Vox urge destinar dinero a la conservación de aceras y calzadas: “Menos proyectos de brillo y purpurina y más atender las necesidades diarias”

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Burgos reclama la puesta en marcha de un plan integral de conservación de las vías públicas de la ciudad y un aumento de las partidas presupuestarias destinadas al mantenimiento de aceras, calzadas y edificios municipales. El concejal Ignacio Peña insiste en que el PP debe priorizar actuaciones que resuelvan las necesidades cotidianas de los burgaleses y no los "proyectos de brillo y purpurina" que, a su juicio, no atienden las demandas reales de los vecinos.

El edil de Vox recuerda que su formación ya denunció meses atrás la escasa inversión municipal en conservación de inmuebles y ha reiterado que una política de mantenimiento continuado, con su partida anual correspondiente, evitaría tener que afrontar en el futuro costosas remodelaciones integrales. "No consiste en proponer una obra faraónica que cueste millones y no hacer absolutamente ningún arreglo durante décadas", señala, para defender que la clave es "optimizar el patrimonio municipal" mediante actuaciones periódicas y preventivas.

En este sentido, Peña pone el foco, como ejemplo, en el edificio municipal ubicado en el número 2 de la calle San Pedro y San Felices, destinado en su momento a albergar la Casa de la Juventud. Según explica, los vecinos del barrio han trasladado a Vox su preocupación por el mal estado del tejado, que consideran "a punto de colapsar". El concejal advierte de que el deterioro viene de lejos y aseguraba que las lluvias recientes agravaban la situación, por lo que apremia al equipo de Gobierno a intervenir de forma inmediata "para evitar riesgos".

Más allá de este caso concreto, Vox eleva una "queja generalizada" por el abandono del mantenimiento básico de la ciudad. Peña subraya que la necesidad de actuar es especialmente acuciante en los polígonos industriales, donde el asfaltado sufre un gran desgaste por el tráfico pesado, y también en el casco urbano, donde proliferan "baldosas sueltas, rotas o a distinta altura".

El concejal cita varias vías que, en su opinión, requieren arreglo urgente, como la avenida Arlanzón, el final de la calle Santander, Alfonso VIII o el tramo final de la calle Fernán González. Aunque reconoce que el deterioro "viene de lejos", en referencia al abandono de sucesivos gobiernos municipales, y que la solución completa será compleja y costosa, exige partidas económicas para comenzar a afrontar el problema y, al respecto, denuncia que proyectos como la "necesaria" remodelación de la calle López Bravo no tengan reflejo en el presupuesto municipal previsto.

Peña achaca la situación a la "falta de una política ambiciosa de reparaciones". En este sentido, reivindica el papel que en otros tiempos desempeñaba la brigada de obras municipal, responsable de arreglos cotidianos "e incluso de urbanizar calles", y reclama recuperar esa capacidad operativa para llegar a todos los puntos de la ciudad.

El concejal solicita, además, a la alcaldesa, Cristina Ayala, que reivindique ante el Gobierno central la mejora urgente del firme de la circunvalación, cuyo estado califica de "muy deficiente".