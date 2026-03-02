Un pequeño pueblo de Burgos apuesta por "crear vínculos" y une atención a infancia y mayores en un centro intergeneracional

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Pedrosa de Duero impulsa un centro intergeneracional que reúne a personas mayores y niños de entre 0 y 3 años en un mismo espacio, una apuesta pionera que aspira a transformar la vida comunitaria del municipio. El proyecto, promovido por el Ayuntamiento de la localidad, en colaboración Residencial Ciudad del Bienestar, y respaldado por la Diputación de Burgos, nace con la vocación de "crear vínculos" y responder a los retos del entorno rural.

La portavoz de la institución provincial y responsable del área de Servicios Sociales, Inmaculada Sierra, destacó durante la presentación el carácter innovador y urgente de una iniciativa que permitirá, además, "combatir la soledad y reforzar el tejido social del pueblo".

En detalle, el centro combina la actividad educativa de la escuela infantil con un programa de atención a personas mayores que incluirá gerontogimnasia adaptada, programas de estimulación cognitiva, arteterapia, así como servicios de peluquería, estética y fisioterapia en días concretos. Además, contará con servicio de restauración con desayuno, comida y merienda, concebido como un espacio clave de socialización, con la posibilidad futura de incorporar comida a domicilio para los vecinos.

A ello se sumarán otras posibles actividades compartidas entre generaciones, como talleres, lectura o iniciativas al aire libre -como la gestión de un huerto en la zona del jardín- que permitirán reforzar valores como la empatía, el respeto y la cooperación en los más pequeños, al tiempo que los mayores mantienen una vida activa y participativa dentro de la comunidad.

En su fase inicial, el proyecto arranca con un número reducido de usuarios, aunque se espera que crezca progresivamente. La acogida inicial ha sido "positiva", lo que refuerza la idea de que este modelo puede convertirse en una referencia para otros territorios rurales.

La regidora de Pedrosa de Duero, María Antonia González, defendió el impacto social del proyecto y su utilidad. "Nos sentimos muy orgullosos", aseveró, para detallar que se trata de un "espacio donde convivirán niños de cero a tres años con nuestros mayores". La alcaldesa puso el foco en los beneficios mutuos de este planteamiento: "Los mayores pueden sentirse útiles, activos y acompañados, y los niños aprenderán que tienen que tener un respeto, una empatía y un cariño hacia esas personas". Asimismo, subrayó la importancia de esta iniciativa para el porvenir del municipio, pues, destacó, "invertir en la convivencia es invertir en futuro”.

El director general de Gabrielistas Ribera del Duero, José Enrique García, incidió en el carácter innovador y experimental del proyecto, que definió como "inédito en España y en el mundo rural". Según explicó, el centro no solo será un espacio de actividades, sino también de encuentro cotidiano, en particular a la hora de la comida. En este sentido, indicó que la iniciativa también servirá como base para nuevos servicios, como la implantación de comida a domicilio, dentro de un modelo que persigue atender a las personas mayores en su propio entorno.