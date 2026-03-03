Tapeo de domingo con reivindicación. Estos son los actos en torno al 8M que no te puedes perder

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El 8M, Día de la Mujer Trabajadora se empieza a celebrar desde ya aunque el valor de la igualdad tiene que practicarse cada día arrancan las actividades que, en Burgos, permiten: sensibilizar a través de la reflexión, las actividades culturales y la reivindicación a golpe de concentraciones y carreras. «Se trata de un programa amplio, diverso y muy participativo que nace del trabajo que se hace en el Consejo de Igualdad con las entidades sociales de la ciudad y en un trabajo coordinado con el área de Igualdad del Ayuntamiento de Burgos», señaló la concejal de Servicios Sociales, Mila del Campo.

Dos semanas con un calendario de actividades que buscan reivindicar una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. «Es evidente que nuestro compromiso con la igualdad no tiene que trasladarse a un día concreto del año, es un trabajo que hacemos permanentemente desde la Gerencia de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades y el 8 de Marzo es el día de la reflexión porque tenemos que aprender mucho y responsabilizarnos a nivel colectivo», remarcó la edil

Manifestación a la luz del día

En el bloque reivindicativo, y como acto principal, está la marcha por la igualdad del 8M. Se busca «la participación de los ciudadanos, es la parte más reivindicativa de presencialidad en la calle para visibilizar el compromiso con la igualdad». La gran marcha morada se llevará a cabo el 8M domingo pero en vez de ser a la luz de la noche será a medio día y tendrá dos versiones. A las 12 habrá una manifestación infantil con batucada desde la Plaza del Cid hasta la Plaza Mayor organizada por la asociación Madres de la Leche. A las 13 horas partirá la manifestación organizada por la coordinadora feminista desde el mismo punto que la infantil.

Un día antes, el sábado 7 de marzo, animan a correr, trotar o caminar por la igualdad. A partir de las 13 horas y desde la Plaza del Cid arrancará la 31 marcha solidaria 'Mujer corre por tus derechos' que tendrá su meta en el Andén 56.

Actividades para la reflexión

Durante estos días en bibliotecas y centros cívicos de la ciudad de Burgos se apuesta por hablar de empleo, conciliación, corresponsabilidad como «una manera de visibilizar realidades que a veces no conocemos». Así proponen para este jueves, en el salón de actos del Centro San José (C/ Ramón y Cajal, 6), un taller sobre Mujer y Cárcel a cargo de Almudena Iglesias, responsable del programa de cárcel de Cáritas Salamanca de 11 a 12.30 horas.

Cruz Roja ha programado una mesa redonda bajo el título 'Que lo hagamos no significa que debamos'. Será el viernes en la Facultad de Económicas de 11 a 13 horas en la que habrá una mesa redonda sobre igualdad y empresa en la que participará la directora de recursos humanos de Skretting, Sonia Fajard, y la fundadora y directora de Smile, Sara Valderas, y la secretaria general de FAE, Emiliana Molero.

Programación cultural en torno al 8M

No sólo de debates y reflexiones se nutren las actividades en torno al 8M. Además se proponen una serie de actividades culturales que invitan a pensar sobre el concepto de la igualdad. Así se programan actividades de cine, poesía, teatro o música. La primera actividad será el próximo 6 de marzo cuando se inaugure la exposición 'Mujeres gitanas referentes' organizado por la Asociación Promoción Gitana en su propia sede y que será visitable del 9 al 31 de marzo de 10 a 14 horas.

En cuanto al cine se proyectarán varias películas para una visión colectiva del proyecto: el martes 10 de marzo se proyectará Tomates verdes fritos en la sede de Cocemfe a partir de las 17 horas; el miércoles 11 de marzo Cáritas promueve la proyección de 'Sufragistas' de 11 a 12.30 horas en el Centro de San José; el ciclo Cine en violeta tendrá dos citas: el 9 de marzo se podrá disfrutar 'Ahisa' en el salón de actos de Caja Círculo a partir de las 19 horas y el 16 de marzo a las 16 horas en la Biblioteca Gonzalo de Berceo se proyectarán una serie de cortos realizados por organizaciones de cooperación al desarrollo.

En cuanto a la escena, la compañía de teatro El Terral representará 'Huellas' en el salón de actos del Centro Cívico de San Agustín el sábado 14 de marzo a las 19 horas. Y sobre literatura y Mujer se ha organizado la velada poética 'Dickinson y otras poetas' coordinada por Sandra Moreno y que se llevará a cabo en la biblioteca del Centro Cívico de Huelgas a las 19.30 horas.