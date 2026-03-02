Cada vez hay más mujeres trabajadoras, pero siguen ganando menos que los hombres

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Era de esperar. Un vistazo a los expedientes de estudiantes universitarios o formación profesional reflejaba el alto grado de presencia de mujeres desde hace años. Esas estudiantes hoy son mujeres trabajadoras. Las que apuntalan un mercado laboral que ha crecido un 6,4% en la última década gracias a la incorporación de la mujer al trabajo. Pero la cuenta que sigue sin salir es la de los ingresos. Si hay más asalariadas que nunca en la última década y su salario se ha incrementado, aun siguen ganado menos que los hombres.

La brecha salarial de género, según la declaración de ingresos por nómina realizado por los burgaleses ante Hacienda, está en máximos. La media del salario de una mujer es de 21.360 euros al año en Burgos. Los hombres perciben 28.051. Es la cifra de 2024, último año con datos. De esta manera, la mujer cobra 7.141 euros menos que un hombre. Es la primera vez en los últimos diez años que la cifra supera los 7.000 euros y refleja un incremento constante desde 2o19.

La diferencia de nóminas entre mujeres y hombres no ha parado de crecer. Ha sido un 5,5% más respecto al año anterior, 373 euros. Si miramos a 2019, año en el que se corrigió ligeramente hasta alcanzar los 6.656 euros, esa diferencia por género ha subido un 7,3% y es 821 euros más grande si se compara con el dato de hace diez años. En 2014 las mujeres ganaban 6.320 euros menos que los hombres en Burgos.

Todo ello a pesar de que los salarios han subido un 33,2% en ellas y un 25,5% en ellos. Una mujer cobraba en 2014 una media de 16.034 euros. Eran 64.492 las burgalesas con una nómina. En 2019, antes de la pandemia, el salario medio de una mujer era de 17.422 euros. El número de trabajadoras ha crecido desde entonces en 3.949 personas. Solo hay 95 trabajadores hombres más que hace seis años. El aumento salarial ha ido incrementándose año a año entre las mujeres.

Los hombres han incrementado sus salarios ligeramente por encima de ellas pero partían de una nómina media de 22.354 euros hace una década. Desde entonces este salario se ha incrementado en 5.697 euros, 300 euros más que lo ha hecho el de la mujer trabajadora por cuenta ajena en el mismo periodo.

Así las cosas, el incremento de la brecha salarial de género en los últimos años parece estar más relacionado con el tipo de trabajo que se realiza y la dificultad que tiene la mujer de romper el techo de cristal. Ellas son mayoría en sectores de cuidados, educación y sanitarios u hostelería. Ellos son mayoría en sectores como el metal que tiene en Burgos uno de los mejores convenios sectoriales del país.

De esta manera, en los trabajos donde se cobra el SMI o menos ellas son mayoría. El suelo pegajoso se ha elevado conforme lo ha hecho el salario mínimo y ha arrastrado a más mujeres que hombres en el proceso. Así, en 2014 eran 22.309 mujeres que cobraban el SMI o menos, un 34,6% del total de trabajadoras. Una década después, y teniendo en cuenta que se ha doblado el salario mínimo, son más de 30.000 las trabajadoras que perciben esa cantidad, el 40,7% del total de la masa laboral. En hombres la evolución no ha sido tan dispar. Ellos eran 20.002 que con nóminas equivalentes al salario mínimo o menos, un 24,3% de los trabajadores. En 2024 eran 21.800 varones, un 26% del total.

En la élite de los salarios, que se ha adelgazado mucho como consecuencia de la subida del mínimo a pagar a los trabajadores, ellas siempre fueron minoría. Ahora a penas superan la veintena. En 2014 había 79 mujeres que cobraban diez veces el salario mínimo frente a 592 varones. Diez años después ellas son 21 frente a 151 directivos. Con o sin subidas del salario mínimo el techo de cristal sigue siendo muy grueso.

Por sectores de actividad, ellas son más numerosas en empleos con las nóminas más bajas como Servicios a Empresas donde de los 19.686 empleados 10.024 son mujeres; o en servicios personales y de ocio donde ellas son 10.627 asalariadas frente a 6.117 hombres. En agricultura, otro de los sectores con nóminas más exiguas, ellos son más. 964 trabajadoras agrícolas frente a 2.793 hombres.

En las actividades con las nóminas más altas ellos son mayoría salvo una excepción. Ellos cubren la mayor parte de las nóminas en industria extractiva, energía y agua (1.340 hombres frente a 405 mujeres), y ellos copan la mayor parte de las nominas en el sector industrial de Burgos (23.518 varones frente a 7.822 trabajadoras). La excepción se da en el sector financiero y de aseguradoras, donde más se gana, con nóminas de 42.300 euros de media, donde ellas son 1.284 de 2.342 empleados.