La Casa de La Encina acogió en 2025 a 12 personas con VIH con una edad media de 59 años

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

La casa de acogida de La Encina atendió el pasado 2025 a doce personas y se mantiene como «la única residencia que atiende únicamente a personas con VIH en toda la comunidad de Castilla y León, ofreciendo una atención integral para cubrir todas las necesidades de la vida de los usuarios».

Así lo apuntó la presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales, Mila del Campo, quien recordó que el espacio creado en el año 2002 está gestionado por el Comité AntiSida de Burgos. «Durante el pasado año, el espacio registró un cien por cien de ocupación», señaló la edil, al tiempo que especificó que «hubo dos personas nuevas en la residencia, respecto al año anterior».

Precisamente sobre el perfil de estos usuarios, Del Campo señaló que los datos reflejan un envejecimiento progresivo de los usuarios. «Si el año pasado la edad media se situaba en los 55 años, en la actualidad ha ascendido a los 59 años».

Este aumento en la edad «se traduce en un perfil de usuario cada vez más complejo» y es que los residentes «presentan una alta vulnerabilidad social, caracterizada por graves problemas de salud física, pluripatologías y una creciente incidencia de problemas de salud mental».

Una situación de salud que «conlleva un alto grado de dependencia para realizar las actividades de la vida diaria, sumado a una ausencia de redes de apoyo familiar o sociales que nos les permite contar con otros recursos para llevar una vida normalizada» .

La concejal popular también señaló un cambio en la temporalidad. «Mientras que en el año 2024, el 70% de la residencia mantenía una ocupación estable, esa cifra se ha situado este año en el 58%», lo que indica «un ligero incremento».

IMPAGOS

Respecto al contrato de gestión del espacio, la popular recordó que «está en proceso de renovación». Actualmente, «los pliegos ya han pasado por Asesoría Jurídica e Intervención» y, tras la revisión de los costes actualizados, el expediente estará «próximo a poderse licitar». El coste actual del servicio es de 341.940 euros anuales, mientras que en el contrato anterior el presupuestos fue de 290.000 euros. La Junta de Castilla y León aporta 50.000 euros.

Preguntada por la situación de impago a los trabajadores de la residencia, Del Campo aseguró que «dado que el contrato actual está caducado, los pagos no se realizan mediante factura directa sino a través de reconocimiento extrajudicial de crédito», un procedimiento «más largo y que genera más complejidad».

En este sentido, la popular espera que «la próxima Junta de Gobierno apruebe el pago de las facturas pendientes correspondientes a los meses de diciembre y enero, que ascienden a 38.620 euros».

La responsable del área aseguró que «el compromiso de la Administración local es absoluto con estas personas en situación de exclusión» y que «la gestión del recurso se realiza bajo estrictos criterios de profesionalidad y en estrecha colaboración con el Comité AntiSida, garantizando que nadie quede desatendido».