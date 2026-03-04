Las agencias defienden el potencial del aeropuerto de Burgos tras llenar los vuelos a Egipto y Múnich

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Las Asociación Burgalesa de Agencias de Viaje de Burgos (ABEAV) considera que el éxito de las últimas operativas desde el aeropuerto de Villafría confirma la existencia de demanda cuando se proponen destinos de interés con salida directa desde la ciudad. El caso más inmediato, al que aluden como ejemplo, es el viaje a Egipto previsto del 8 al 15 de marzo, cuyas 180 plazas se agotaron meses atrás, un resultado que el sector interpreta como una muestra del potencial de este tipo de iniciativas.

En este sentido, la presidenta de la agrupación, Mónica Carrillo, subraya que "la respuesta por parte de los burgaleses siempre es buena cuando los productos son atractivos", para añadir que experiencias como la citada evidencian "el interés y la confianza de los viajeros en las ofertas diseñadas por las agencias locales, así como la existencia de una demanda sólida cuando las propuestas están bien organizadas".

Varias empresas asociadas participaban en el diseño de programas especiales para esta operativa, "cuidando cada detalle del itinerario y aportando valor añadido, profesionalidad y acompañamiento personalizado a los clientes". Un trabajo conjunto que, según la ABEAV, demuestra la capacidad del sector para generar oportunidades y contribuir activamente al fortalecimiento de la conectividad aérea de la ciudad. "La acogida del viaje a Egipto confirma que, cuando hay planificación, colaboración y confianza en el tejido profesional de agencias, los resultados llegan", apunta Carrillo.

La representante del sector en la provincia explicó además que el viaje de marzo no será la única operativa prevista desde el aeropuerto burgalés. Tras completarse esta salida, ya se han planteado nuevas fechas con el mismo destino para los próximos meses. En concreto, los vuelos partirán en octubre, noviembre y diciembre, según indicó, para precisar que algunas de estas salidas ya cuentan con muy pocas plazas disponibles e incluso hay alguna que también se ha completado. "El tirón del nuevo Museo de El Cairo es espectacular", añade.

A estas propuestas se suma además una operativa especial para Semana Santa con destino Múnich, que también registró una muy buena acogida entre los viajeros. De hecho, el vuelo previsto para esas fechas se encuentra también completo.

En relación con el contexto internacional y el conflicto en Oriente Medio, Carrillo señaló que Egipto continúa operando como destino con normalidad pese a la situación en la región. En este sentido, subrayó que las agencias trabajan siempre con criterios de seguridad y siguen las recomendaciones oficiales. "Estamos en continua comunicación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, que es quien determina al final el no poder viajar a un sitio", explica, al tiempo que recuerda que si no existen garantías para los viajeros se cancelan o se reprograman las propuestas.

Más allá de la actividad vinculada al aeropuerto de Burgos, con la vista puesta en la próxima Semana Santa, las agencias también perciben un buen ritmo de reservas. Carrillo apuntó que se mantienen como más demandados los destinos nacionales para disfrutar de las celebraciones religiosas y las escapadas a zonas de costa, pues tras el frío y lluvioso invierno hay ganas de disfrutar de temperaturas cálidas, "pese a que en esta ocasión estas fechas se han adelantado respecto a otros años". En el ámbito internacional, las escapadas cortas por Europa -a destinos como Francia, Italia, Portugal, Reino Unido o Países Bajos- figuran igualmente entre las preferencias de los viajeros para estas fiestas.