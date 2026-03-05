Burgos bate récord de abonados deportivos y supera los 46.000 usuarios

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El área de Deportes del Ayuntamiento de Burgos cerró 2025 con 46.063 abonados a las instalaciones deportivas municipales, una cifra récord que confirma la recuperación de la práctica deportiva tras la pandemia. Así lo destacó la alcaldesa Cristina Ayala, que presentó junto a la concejala Carolina Álvarez la memoria anual del Servicio de Deportes.

La mayor subida de usuarios con el carné de Instalaciones Deportivas se ha registrado en este último año, ya que a los 41.534 abonados con los que se cerró 2024, se sumaron otros 4.529. Y antes de la pandemia las cifras estaban en unos 41.000. Según Ayala, Burgos es la segunda ciudad de España, tras Vitoria, en porcentaje de abonados deportivos en relación con su población.

La mayor parte de los abonados está en el tramo de edad de entre 23 y 64 años, con 19.821; 11.418 usuarios tienen entre 5 y 14 años, 6.915 de 15 a 22 años y otros 6.268 son jubilados. Además, burgaleses con abono plus, es decir, con acceso a piscinas y gimnasios municipales, son 7.608.

Las piscinas municipales volvieron a ser las instalaciones con mayor uso, con 1.157.894 accesos a lo largo del año, el mejor dato histórico registrado por el Ayuntamiento. Las más utilizadas fueron las del Plantío, con 462.000 entradas, seguidas de San Amaro, con 321.570, y Capiscol, con 303.775, mientras que San Agustín contabilizó cerca de 70.000 accesos.

La participación en la actividad deportiva municipal también se refleja en los programas y reservas de instalaciones. Durante el año pasado, cerca de 13.000 personas participaron en este tipo de programación, muchas de ellas vinculadas a las escuelas deportivas. Además, se tramitaron más de 100.000 autorizaciones y reservas de distintas pistas y campos, de las cuales 50.000 correspondieron a clubes, más de 33.000 a equipos y unas 20.000 a usuarios particulares.

Ayala explicó que en el documento elaborado por el Servicio Municipalizado de Instalaciones Deportivas se refleja que Burgos es la localidad de Castilla y León, donde más se practica deporte escolar, con actividades en los centros deportivos municipales y también en los propios colegios. Toda esta actividad moviliza a 450 monitores todas las semanas.