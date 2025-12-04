Deportes invertirá más de un millón en mejorar las instalaciones de San Amaro en 2026

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Miles de burgaleses desfilan semanalmente por el complejo de San Amaro. Acuden a la piscina consagrada a la olímpica Marta Fernández, al polideportivo, al módulo de atletismo o a los campos Bienvenido Nieto, que lo mismo son testigos de los éxitos del Aparejadores que de los sueños futboleros de los más pequeños, alumnos de las escuelas municipales, pasando por los entrenamientos de cientos de chavales federados en varios clubes de la ciudad. Tal trasiego, con horas punta incluidas, bien merece el lavado de cara de parte de las instalaciones citadas que planea el Servicio Municipal de Deportes para 2026.

En la práctica, esta intención se traduce en una inversión superior a los 1,8 millones en conjunto que servirá para acometer varias actuaciones en distintos puntos. La más costosa, si bien su trámite es el menos avanzado, será la que propicie la reforma integral de los vestuarios del campo de rugby. 1.332.000 euros servirán para dar respuesta a esta demanda histórica, cuyo proyecto -que indica un plazo de ejecución aproximado de 8 meses- se aprobaba en la Junta de Gobierno Local. Tocará ahora tramitar la licitación de la ejecución de los trabajos. Con todo, el presupuesto municipal de 2026 solo contemplará destinar a esta actuación 656.000 euros, para sufragar la parte de los trabajos correspondientes al próximo ejercicio. El resto se gastará en 2027.

Este desembolso se producirá una década después del que trajo la renovación integral del recinto, justo antes de bautizarlo con el nombre que hoy ostenta. La inversión rozó entonces también el millón y se centró en el terreno de juego -con el propósito de abrirlo al uso conjunto de rugby y fútbol, para dar cobertura a una zona con 30.000 vecinos, según destacó el alcalde en aquel momento, Javier Lacalle-, el acceso y la iluminación. Quedaba fuera entonces el vestuario que ya espera su turno con evidente deterioro acumulado.

En fase de licitación se encuentran otras dos intervenciones en el complejo de San Amaro. Hoy mismo termina de hecho el plazo para presentar ofertas para la reparación de borde y paredes del vaso exterior de las piscinas. Esta actuación salía a concurso por un importe de 200.000 euros y la empresa que resulte adjudicataria tendrá un plazo de tres meses para ejecutar el proyecto.

En concreto, el pliego publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público detalla que el propósito de la citada licitación es el suministro e instalación del revestimiento del vaso de la piscina familiar de verano, la pavimentación de las playas y el pasillo de acceso, la ya mencionada reparación de bordes, la sustitución de canaletas y de duchas antivandálicas. El mismo documento señala las deficiencias que obligan a promover esta mejora, entre las que destaca la falta de impermeabilidad del vaso en cuestión.

La concejal de Deportes, Carolina Álvarez, asegura que se trata de una intervención prioritaria que permitirá contar con un recinto en condiciones óptimas en la próxima campaña estival. Cabe recordar que estas dependencias superan los 40.000 usuarios mensuales en julio y agosto.

También a punto de encontrar quien se encargue de su ejecución está la rehabilitación de la cubierta del polideportivo. Licitada por 303.000 euros, la empresa que finalmente resulte seleccionada tendrá un plazo de cuatro meses para acometer una obra que implicará la retirada del techo actual para su completa sustitución, que se acompañará de la instalación de una escalera de acceso a este punto, según refleja el proyecto básico y de ejecución encargado al estudio burgalés Barrio y Cameno.

En 2024 se cambió por completo el suelo de este pabellón, por un importe de 73.000 euros. Esta actuación completaba una inversión en el complejo que rondó aquel año los 225.000 euros, que permitió además reparar el revestimiento de la piscina interior.

Por cinco se multiplicará tal cuantía el próximo ejercicio si se cumplen los planes previstos, que también incluyen la sustitución de la caldera de la pista de atletismo, con un presupuesto aún por determinar, la climatización del gimnasio ubicado en el edificio de las piscinas. Estas dependencias también se beneficiarán del contrato en trámite para la renovación, vía alquiler, de las máquinas de cardio y musculación de los distintos gimnasios municipales ubicados en El Plantío, Capiscol y San Amaro.

Este contrato, también en fase de licitación, tiene un importe total de 210.428 euros y tendrá una vigencia de dos años, durante los que la adjudicataria deberá asumir el mantenimiento de los equipos suministrados.