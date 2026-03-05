El Ayuntamiento plantea una sanción de casi 8.000 euros para la empresa que entregó tarde las tarjetas de autobús

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno aprobó el inicio del expediente de penalidades contra la empresa contratada para suministrar las nuevas tarjetas para elaborar los bonobuses, Tecnocard Systems S.L.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, indicó que se propone una sanción de 7.889 euros por parte del Servicio de Movilidad por el perjuicio causado al no disponer de tarjetas y que provocó que muchos usuarios tuvieran que pagar el precio ordinario del trayecto 1,20 euros, hasta que llegaron las nuevas tarjetas.

El Ayuntamiento considera que se produjo un retraso en el suministro de acuerdo al contrato que se había firmado y se abre ahora un periodo de alegaciones para que la empresa pueda exponer sus argumentos.

El contrato se firmó el pasado 20 de noviembre y, de acuerdo al pliego de condiciones, la adjudicataria disponía de tres semanas para entregar el suministro de tarjetas. La concejala precisaba que hubo una demora en el suministro de esas tarjetas, que afecta a todas las tipologías desde el Bonobur general, a las de mayores de 65 años, o las de jóvenes, por poner algunos ejemplos.

Por otro lado, en la reunión semanal del equipo de Gobierno se aceptó la propuesta de dedicar una travesía a Fray Pedro Ponce de León, en reconocimiento a la asociación de personas sordas que lleva este mismo nombre y que cumple 75 años.