El PSOE denuncia el "adelgazamiento" de la actividad cultural en Burgos

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La concejala del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Burgos, Blanca Carpintero, ha denunciado el "adelgazamiento progresivo" de la actividad cultural en la ciudad y ha criticado la situación de la Gerencia Municipal de Cultura, que a su juicio continúa "descabezada" y sin una programación ambiciosa.

Durante una rueda de prensa, Carpintero aseguró que, frente al incremento de actividades culturales que la sociedad municipal ProBurgos cifra en un 78,85% entre 2023 y 2025, la programación que depende directamente de la Gerencia de Cultura es cada vez más limitada. En este sentido, anunció que el PSOE solicitará en el próximo consejo de la entidad un informe detallado para conocer qué actividades se están programando desde este organismo. "En los consejos no vemos nada más allá de una dación de cuentas de la programación cultural en los barrios, la Sala Gamonal y los concursos escolares", detalló, para continuar que se echan en falta "grandes producciones" y "propuestas culturales".

La socialista lamenta que en una ciudad, que aspira a ser Capital Europea de la Cultura en 2031, se esté prescindiendo de espacios culturales como el Teatro Clunia, cerrado desde hace varios años, y no se mantenga en condiciones dignas los que sí se utilizan, como el de la Escuela Municipal de Música, en el conservatorio Antonio de Cabezón, o los centros de barrio. Si bien se muestra leal al proyecto de Burgos 2031, considera que la cultura en Burgos "flaquea" y se pregunta "si somos dignos" de presentar esta candidatura si en el día a día "no sabemos gestionar la cultura".

Así, recordó los impagos a artistas a los que hasta la presidenta de la Gerencia de Cultura, Andrea Ballesteros (PP), les invita a acudir al juzgado cuando se les debe cantidades de apenas 300 y 400 euros, porque la gerencia no puede armar un expediente para regularizar la situación porque se da como válida la explicación de que no se les pueda pagar porque no se sabe quién les pidió que subieran al escenario.

Con respecto a la situación del Teatro Clunia, cerrado desde mayo de 2024, desde el PSOE denuncian la dejadez y el abandono de un espacio que está en un estado "deplorable", tanto en el interior como en su entorno. Según dijo, en el Ayuntamiento de Burgos no se ponen de acuerdo sobre quién tiene la competencia para acometer la reforma tan necesaria de este espacio, que acogía obras de teatro o noches de humor, porque se pasan la pelota entre la Gerencia Municipal de Cultura y Patrimonio.

"Todo empezó con la calefacción, pero no es solo eso, son los asientos y es todo el entorno que está a falta de adecuación y que convierten el edificio en una auténtica porquería", se despachó.

También se refirió al estado de abandono de los centros culturales de barrio que "languidecen" por falta de mantenimiento "entre goteras y otros deterioros".

Por último, Blanca Carpintero criticó además que el organismo competente para llevar los asuntos culturales continúe sin gerente, lo que, a su juicio, está generando problemas de organización y gestión. Entre las consecuencias citó retrasos en eventos, la caída de algunos espectáculos y dificultades en la tramitación de pagos.