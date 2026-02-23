Ballesteros: «No está acreditado quién dio la orden de actuar en Cuatro Reyes»

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La presidenta de la Gerencia de Cultura, Andrea Ballesteros, asegura que el equipo de Gobierno sigue buscando la fórmula, «aunque sin novedades», para que los artistas que actuaron en San Pedro de 2024 en el escenario de Cuatro Reyes puedan cobrar.

Desde su punto de vista, su situación «no es ni parecida» a la de la Orquesta Sinfónica de Burgos, que dio conciertos sin contrato durante la temporada 2024 y 2025 y cuyas facturas se van a pagar por la vía del reconocimiento extrajudicial de crédito. Será finalmente en Junta de Gobierno cuando se aprueben cinco facturas por algo más de 117.000 euros, ya que ni PSOE ni Vox votaron a favor de los reconocimientos extrajudiciales en el consejo de Cultura de este lunes.

Ballesteros argumentó que en el expediente de los Cuatro Reyes no ha quedado «debidamente acreditado quién dio la orden» para que se desarrollaran esos conciertos, circunstancia que -según sostuvo- impide articular una vía legal para el pago en los términos planteados por la oposición.

Entre las gestiones realizadas «sin éxito» hasta ahora por el equipo de Gobierno, se estudió abonar esas actuaciones mediante un reconocimiento extrajudicial de crédito, fórmula que finalmente no se consideró viable. También se estudió la posibilidad de una reclamación de responsabilidad patrimonial, que igualmente fue descartada. Mientras tanto, ya son 20 meses para abonar pagos de entre 300 y 400 euros a varios grupos, que en total suman 18.000 euros por abonar.