Así ha sido el Día del Doctor en la UBU: «Es clave retener el talento para revertirlo en la sociedad»

«No basta con ofrecer conocimiento si luego no hay un empleo estable. Es clave retener el talento para que el conocimiento que se nos ha brindado revierta directamente en nuestra sociedad». Así lo aseguró Javier Manso Morato, representante de la nueva hornada de doctores que ayer recibían un homenaje en el Paraninfo de la Universidad de Burgos con motivo del Día del Doctor y coincidiendo con la celebración de la fiesta de la entidad académica.

En representación de sus 56 compañeros, este joven burgalés destacó en su discurso la diversidad y el propósito de las tesis defendidas este año, subrayando que, «independientemente de la disciplina, todas comparten como eje común el servicio al ser humano».

Manso apeló al lema de la porpia Universidad de Burgos, ‘In itinere veritas’ (En el camino está la verdad), para describir un proceso doctoral en el que «la verdad no es absoluta, sino un destino que se alcanza cuestionando certezas y abrazando la duda constructiva».

El joven se mostró crítico con la situación laboral que afrontan los jóvenes investigadores en España. Así las cosas, alertó sobre la «precariedad estructural y la falta de un proyecto de futuro claro», factores que «obligan a muchos compañeros a abandonar el país».

A pesar de «las dificultades del camino», Manso puso en valor la «capacidad analítica adquirida» durante estos años, con «una forma de pensar propia, capaz de contrastar datos y asumir conclusiones rigurosas» y recordó que «no estamos solos en este camino».

En este sentido y visiblemente emocionado, quiso agradecer su apoyo a «tutores, personal técnico y, muy especialmente, a familia, amigos y parejas» a quienes definió como «fieles escuderos» que, «con paciencia y apoyo constante, se han convertido también en expertos de los temas investigados tras años de acompañamiento en la sombra».

El burgalés cerró su intervención animando a sus compañeros a «llevar el nombre de la Universidad de Burgos allá donde les lleve su carrera profesional».