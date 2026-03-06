La Universidad de Burgos se sitúa entre las 20 mejores de España en actividad investigadora

Instante de la celebración del Día del Doctor en al Universidad de Burgos.TOMAS ALONSO

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

La Universidad de Burgos (UBU) ha celebrado una de sus jornadas más significativas, la Fiesta de la Universidad y el Día del Doctor. La cita celebró la incorporación al claustro de los nuevos doctores y doctoras, que defendieron sus investigaciones el pasado año 2025. En total, se defendieron 57 tesis, 25 de ellas con mención internacional, 2 con doctorado industrial y 2 en cotutela.

En un acto cargado de «simbolismo y rigor académico», el rector José Miguel García Pérez quiso poner en valor «el excelente estado de salud» de la institución, avalado por los últimos datos del proyecto U-Ranking, desarrollado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.

«Tal y como recoge este proyecto de indicadores sintéticos del sistema universitario español, la Universidad de Burgos se sitúa ya como la décimo octava universidad de España en rendimiento investigador y en innovación de las noventa analizadas, un hito que cobra especial relevancia si se observa nuestra trayectoria histórica», apuntó el rector en su discurso.

Y es que en el primer informe de 2013, «ocupábamos el puesto 45 de 48 universidades públicas». Hoy, «con solo 17 universidades por delante, estamos en el top 20 de mayor rendimiento», señaló el rector. Un puesto que «además sitúa a la UBU a la cabeza de Castilla y León, con sus competidores regionales a 4 y 21 puestos de distancia».

El rector destacó que esta evolución «no es casual», sino fruto de «una estrategia propia basada en la descentralización de la investigación y la libertad de nuestros grupos y de nuestros investigadores». En su discurso, recordó que «el doctorado representa el compromiso más alto con la verdad, la constancia y la pasión por el saber».

En este sentido recordó que «ser doctor significa haber traspasado los umbrales del conocimiento establecido para contribuir con nuevos hallazgos», e hizo un llamamiento a la ética científica frente a la «fiebre por publicar» en revistas cuestionables.

Asimismo, defendió «una ciencia abierta y ciudadana», donde la transferencia de conocimiento genere valor económico y social real.

El rector cerró el acto analizando los retos de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que definió «como una oportunidad para lograr una gestión menos burocrática y más participativa en la universidades» y no olvidó el convulso contexto geopolítico mundial, defendiendo «la libertad de investigación y el respeto a los derechos individuales como valores innegociables». «El futuro de la sociedad está en vuestras manos», concluyó el rector.

Buscar respuestas

Antes de la intervención del rector tuvo lugar la entrega de los diplomas correspondientes al Premio Extraordinario de Doctorado, que estuvo precedida por el discurso del doctor César Ignacio García Osorio, padrino de los nuevos doctores.

García Osorio defendió la figura del investigador como la «resistencia necesaria en un mundo obsesionado con las soluciones instantáneas». Durante su intervención, titulada ‘El placer de encontrar respuestas’, instó a los académicos a «mantener el juicio crítico» frente al avance de la Inteligencia Artificial. «No tengáis miedo a la IA, pero no la idolatréis. Es una herramienta poderosa, pero no debe pensar por nosotros. La IA no puede sustituir el juicio crítico ni la capacidad de formular la pregunta adecuada», aseguró.

También denunció la precariedad del sistema científico español. «El sistema actual intenta extinguir la llama de la investigación a través de la colonización política de la ciencia y una precariedad que convierte la carrera investigadora en una carrera de obstáculos», criticó, al tiempo que lamentó que España «exporte su talento más brillante, pero no le esté dando la posibilidad de volver».

El experto en lenguajes informáticos definió a los nuevos doctores como «una fuerza de oposición contra la superficialidad» y les animó a «seguir buscando respuestas».