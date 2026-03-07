Fotos: Así ha sido la Marcha Solidaria por el Día de la Mujer 2026
Casi un millar de personas se movieron por los derechos de las mujeres. El domingo tendrá lugar la manifestación a las 13 horas y una marcha infantil y familiar con batucada a las 12 horas organizada por Madres de la Leche
Casi un millar de burgaleses y burgalessas particiaparon en la XXXI edición de la Marcha Solidaria por el Día de la Mujer, bajo el lema ‘Mujer corre por tus derechos’ y organizada por el Colectivo 8 de marzo y Fundación Caja Rural.
Los participantes arrancaron la cita en la Plaza del Cid para continuar por el Paseo del Espolón, Paseo de la Audiencia, el Puente Castilla y la calle Eduardo de Ontañón, y llegar hasta el Hangar, donde finalizó la marcha.
Este mes de marzo, la ciudad de Burgos se llena de actividades para celebrar, reflexionar y reivindicar la igualdad. Ya el domingo tendrá lugar la gran marcha morada y que tendrá dos versiones. A las 12 habrá una manifestación infantil con batucada desde la Plaza del Cid hasta la Plaza Mayor organizada por la asociación Madres de la Leche de Burgos.
Será a partir de las 13 horas cuando partirá la manifestación organizada por la Coordinadora Feminista desde el mismo punto que la infantil. Tendrá como lema ‘Todas las mujeres, todos los derechos».