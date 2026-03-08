«El juez no nos dejó incluir nuestras preguntas en el objeto del veredicto»

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

El recurso de la familia de Sergio Delgado, el joven vallisoletano muerto tras un puñetazo que le propinó en Burgos José Luis Novoa la madrugada del 24 de febrero de 2024, era la consecuencia lógica de un veredicto, y su posterior sentencia que dejó desolados a los padres y a la hermana, después de ver lo que consideraban que no había sido un juicio justo.

De ahí, que la acusación que ejerce la familia del Sergio haya presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) para pedir la nulidad del juicio con jurado celebrado el pasado mes de febrero porque, entre otras razones, «el juez no dejó incluir ninguna de nuestras preguntas que creíamos que debía ser objeto para veredicto», tal y como indicaba a este periódico Carla Delgado, hermana de Sergio.

Un recurso que ya se anunció tras el veredicto del jurado popular y que, al indicar que Novoa no tenía intención de matar a Sergio cuando le agredió, cerraba la posibilidad de que el magistrado presidente del tribunal, Roger Redondo, pudiera condenarlo por un delito de asesinato, como pedía la familia, o de homicidio, como solicitaba la Fiscalía. Eso solo dejaba la opción de que fuera condenado por un de delito de homicidio por imprudencia grave, penado con cuatro años de cárcel.

La hermana del joven vallisoletano explicaba a este periódico que «el objetivo principal es que declaren el juicio nulo para poder tener un juicio justo para Sergio». Un recurso ante el TSJCyL en el que, como ya señaló tras conocerse el veredicto, mostraba su deseo de que «el TSJ vea la verdad sobre la mentira», ya que «la vida de mi hermano merece más respeto del que ha tenido en esta sala». En este sentido, la hermana de Sergio Delgado remarcaba que es «lo único que podemos hacer para buscar esa justicia que todavía no nos ha llegado a día de hoy».

Sobre todo, proseguía, para que «no quede como que todo vale y que matar es gratis», para que se vea el cambio de versión de los testigos amigos del acusado, que «por mucho que unos testigos, amigos del acusado, ahora digan no me acuerdo cuando la noche del asesinato, ese mismo día, contaron a la Policía lo que contaron y lo que está recogido dentro del atestado de la Policía, que no vale que lo cambien y que no se vea ese cambio y por qué».

Y recordó la incongruencia, a través de esos mismos testimonios, sobre el hecho de quedó probado que el agresor había bebido pero que «no quede probado que la causa del asesinato era por ser de Valladolid cuando eran esos mismos testigos los que lo dijeron». Por eso, el recurso de la familia va en ese sentido, en que se declare el juicio nulo porque «durante todo el juicio no hemos podido hacer las declaraciones como se tenían que haber hecho y poder preguntar todo lo que se tenía que haber preguntado».

Una circunstancia que, según la hermana de Sergio, «condiciona que un jurado popular no pueda decidir libremente sobre lo que tiene que decidir». Este recurso, ya anunciado, no obstante, «supone un desgaste físico y emocional otra vez inmenso», señala.

Este criterio de la acusación particular también lo defiende la Fiscalía, que ha presentado un recurso para pedir la anulación del juicio.