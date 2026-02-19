Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Después de conocer -e intentar asimilar- la sentencia que condena a cuatro años de prisión a José Luis Novoa por homicidio imprudente, la familia de Sergio Delgado no varía ni un ápice su postura. Su intención, a raíz del fallo dictado por el magistrado de la Audiencia Provincial de Burgos, Roger Redondo, es «seguir todos los pasos que estén a nuestro alcance», desde «el juicio nulo hasta el recurso o lo que haga falta».

Así de claro lo tiene Carla, la hermana del joven vallisoletano que murió a consecuencia de un puñetazo el 24 de febrero de 2024 en Las Llanas. Ayer mismo, de hecho, habló con el abogado de la familia para interesarse por las posibilidades que hay sobre la mesa. Por ahora, nada se ha concretado aunque se da por sentado que, como mínimo, recurrirán la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

A falta de que el letrado analice el encaje jurídico de cada una de las opciones planteadas, inclusive la revocación del juez, Carla no oculta su malestar por lo acontecido en el juicio. Especialmente durante la segunda sesión, marcada por la polémica después de que su madre, Chus Franco, no pudiese reprimir el llanto mientras sufría un ataque de ansiedad. En aquel momento, Roger le recomendó abandonar temporalmente la sala al considerar que no podía «llorique... llorar».

Nada más conocer el veredicto del jurado popular, que no apreció «intencionalidad» de matar a Sergio, Carla se desahogó públicamente ante los medios de comunicación. Y el martes, con la sentencia ya entregada a las partes, no dudó en señalar que «sigue siendo una vergüenza».

Ante una sentencia que considera «ridícula», la hermana de la víctima reconocía a este periódico su «dolor» tras «leer lo que no te esperas del asesinato». En su opinión, lo ocurrido aquella madrugada en la plaza Huerto del Rey fue una «agresión gratuita». Cabe recordar que la acusación solicitaba 20 años de cárcel para Novoa. El Ministerio Fiscal, por su parte, rebajó su petición de 12 a 4 años una vez emitido el veredicto.

Durante el juicio, la acusación trató de demostrar que a este ataque, que «Sergio no se esperaba para nada», debía aplicársele un «agravante de alevosía». También que la muerte de Sergio se debió a su origen y la rivalidad entre el Burgos Club de Fútbol y el Real Valladolid. Sin embargo, el magistrado manifestó en varias ocasiones que ambos aspectos nada tenían que ver con la agresión. El jurado, por su parte, validó dicha tesis amparándose en el relato de los testigos y el vídeo de una cámara de seguridad que demuestra que Delgado y Novoa estuvieron hablando durante varios minutos.

En estos momentos, el acusado se encuentra en libertad provisional y no entrará en prisión hasta que la sentencia sea firme. No en vano, Carla se muestra convencida de que «va a volver» tarde o temprano. Así las cosas, el mismo martes subrayaba, en declaraciones a este diario, que «hasta que no acabemos la pelea va a seguir libre».