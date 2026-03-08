Un herido tras chocar un autobús urbano y un coche en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un hombre de 77 ha resultado herido en un accidente en Burgos capital. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía un aviso a las 11.23 horas en el que se informa de una colisión entre un turismo y un autobús urbano a la altura del número 58 de la calle Padre Conde, en Burgos capital.

En la llamada se solicita asistencia sanitaria para un pasajero del autobús, un varón de 77 años, que se queja de la espalda al caerse a causa del frenazo. El 1-1-2 ha informado a la Policía Local de Burgos, a la Policía Nacional y a Sacyl que ha movilizado una ambulancia al lugar.