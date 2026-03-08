Un herido tras chocar un autobús urbano y un coche en Burgos
El accidente se produjo en la calle Padre Conde y se ha solicitado asistencia para un pasajero del autobús
Un hombre de 77 ha resultado herido en un accidente en Burgos capital. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía un aviso a las 11.23 horas en el que se informa de una colisión entre un turismo y un autobús urbano a la altura del número 58 de la calle Padre Conde, en Burgos capital.
Burgos
Tres heridos en una salida de vía en la AP-1 en Briviesca
El Correo de Burgos | El Mundo
En la llamada se solicita asistencia sanitaria para un pasajero del autobús, un varón de 77 años, que se queja de la espalda al caerse a causa del frenazo. El 1-1-2 ha informado a la Policía Local de Burgos, a la Policía Nacional y a Sacyl que ha movilizado una ambulancia al lugar.