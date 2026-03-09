Vox insta al equipo de Gobierno a detallar «de inmediato» la partida de 1,5 millones de euros destinados al comercio de Burgos

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Falta de transparencia y planes concretos». Así ha calificado el portavoz del grupo municipal de Vox, Fernando Martínez - Acitores, la gestión del equipo de Gobierno respecto a la partida de 1,5 millones de euros reservada en el Presupuesto de 2026 al fomento del comercio local y de proximidad. Aunque Vox valora positivamente la cuantía económica, el edil denuncia que «a día de hoy, se desconoce por completo qué acciones específicas se van a desarrollar con este presupuesto».

En este sentido, Martínez- Acitores recordó que «medidas como los bonos de consumo han demostrado ser un éxito rotundo, contando con el respaldo unánime de los comerciantes, quienes los reclaman como su principal vía de apoyo». Afirmó que «se trata de la medida de apoyo que más nos solicitan porque los comerciantes están encantados con los resultados, aunque los periodos de ejecución no siempre hayan sido los ideales», aseveró, insistiendo en que «la prioridad debe ser dar continuidad a lo que funciona y no dejar el presupuesto en un limbo administrativo».

En este sentido, el edil recordó que durante la última comisión de Desarrollo Económico se vivió una situación que calificó de «paradójica y reveladora». Según relata, se evidenció una «fractura interna en cuanto a los bonos» en el principal partido de la oposición cuando un representante del PSOE, vinculado directamente al sector comercial, se enfrentó a sus propios compañeros.

«Mientras este concejal defendía firmemente la utilidad de los bonos, el resto de su formación mantenía una postura contraria», señaló al tiempo que afirmó que «es insólito ver cómo el PSOE vota en contra de los intereses que sus propios miembros conocen de primera mano».

Para la formación, la gestión actual de la Comisión de Desarrollo Económico «está muy por debajo de lo que Burgos necesita». El edil criticó que «el equipo de Gobierno no haya propuesto ninguna acción relevante hasta la fecha y que ignore sistemáticamente las demandas de los profesionales del sector». «Necesitamos miras más altas y horizontes mucho más ambiciosos para nuestra ciudad», aseveró.

Finalmente, Vox instó al PP a que «detalle de inmediato el plan de actuación para esos 1,5 millones de euros» y que el consejo «se convierta en una herramienta útil que recoja verdaderamente las necesidades de los comerciantes».