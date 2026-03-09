Vox Burgos exige al PP «una solución urgente» para reabrir «cuanto antes» la Escuela Municipal de Música

Un momento de la concentración de las familias usuarias de la Escuela Municipal de Música en El Espolón de Burgos.TOMÁS ALONSO

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal de Vox a través de su concejal Ignacio Peña ha lamentó la «crítica situación» que atraviesa la Escuela Municipal de Música tras la suspensión de sus clases como consecuencia de una sentencia que da la razón al concesionario afirmando que no existe cobertura legal ni amparo para continuar con la prestación del servicio a pérdidas. La formación política ha señalado directamente al equipo de gobierno como responsable de que «700 alumnos y 25 trabajadores se hayan quedado hoy sin actividad docente».

El edil recordó que el Ayuntamiento de Burgos ha tenido «tres años de prórrogas para redactar unos pliegos atractivos», pero «una vez más ha vuelto a fallar en la gestión cultural de la ciudad». «Si Antonio de Cabezón viviese, además de sordo, se quedaría ciego ante este despropósito», ironizó el concejal, subrayando que el Ayuntamiento «ha tenido tiempo de sobra para evitar esta lamentable situación»

Peña afirmó, tras haber mantenido conversaciones con el concesionario del servicio, que la actual situación no responde a una falta de voluntad del concesionario, sino a una falta de cobertura jurídica. «Tras ser obligado a prestar el servicio a pérdidas debido a la falta de previsión municipal, una reciente sentencia judicial ha dado la razón a la empresa, confirmando que ya no existe cobertura legal ni amparo para continuar con la actividad en estas circunstancias».

A pesar del cese de la actividad, el grupo municipal ha destacado que «el concesionario ha manifestado su interés por reconducir la situación a la mayor brevedad posible». El objetivo prioritario es que «las familias y los trabajadores no sufran las consecuencias de una suspensión prolongada» y Vox insiste en que «el concesionario está dispuesto a retomar la actividad en cuanto se garantice la seguridad jurídica necesaria, evitando así que el curso académico se dé por perdido a mediados de marzo».

Así las cosas, la formación ha exigido al equipo de Gobierno que «se ponga las pilas» y «ofrezca una solución urgente». «No podemos permitir que el curso acabe con las clases suspendidas», advirtió el concejal quien criticó el «gran impacto que esta situación tiene para una ciudad que aspira a ser Capital Europea de la Cultura.