El detenido por quemar una casa en Miranda con tres fallecidas secuestró a una niña en 2015 y encadenó a una mujer en 2023

Publicado por Felipe Ramos Burgos Creado: Actualizado:

Siete años y siete meses de cárcel. El hombre de 60 años, detenido por quemar una casa en Miranda de Ebro (Burgos) con tres mujeres fallecidas, Dolores de 58 años, con quien habría mantenido una relación sentimental, Antonia de 78 y Laura Valentina de 23 años, ya había sido condenado por secuestrar a una niña en 2015 y por encadenar a una mujer en 2023, ambas también en la localidad burgalesa.

El propio subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente,. y el comisario provincial de la Policía Nacional, José Carlos Donoso, en su comparecencia de este miércoles para informar sobre el suceso que se investiga ya como un caso de violencia de género, reconocían los antecedentes penales del ahora detenido, pero sin aclarar cuáles.

Antecedentes que pasan por el secuestro de una niña de 9 años hace ahora 11 en Miranda de Ebro. Un delito por el que, según las fuentes consultadas por este periódico, el presunto autor del incendio de la vivienda de Miranda de Ebro con las tres mujeres fallecidas cumplía seis años de cárcel, después de una acuerdo de conformidad. Catorce horas mantenía retenida y maniatada a la niña aquel 6 de diciembre de 2015. La menor era liberada en perfecto estado de salud, después de seis horas de asedio de la Policía Nacional sobre su secuestrador.

El segundo de los delitos perpetrados por el ahora arrestado, tenía lugar el 20 de septiembre de 2023. Delito por el que era encarcelado y cumplía una pena de un año y siete meses por encadenar, secuestrar y golpear a una mujer. En el transcurso del cautiverio, según el relato de la propia Policía Nacional entonces, intentaba asfixiar a la víctima que, finalmente, lograba escapar en un momento que se que quedaba sin vigilancia y acudía al hospital de Miranda de Ebro con la cadena aún al cuello.