Vandalizan el arco de Santa María con una pintada política

El Arco de Santa María ha amanecido con una pintada en la fachada que da al paseo del Espolón afeando el histórico monumento en un nuevo acto de vandalismo contra el patrimonio urbano.

En esta ocasión los vándalos han ensuciado la fachada monumental con una pintada política en plena recta final de la campaña electoral para las elecciones autonómicas del 15-M y con pintura de color verde han escrito una única palabra: Vox.

Este acto de vandalismo con trasfondo político ha soliviantado al equipo de gobierno municipal y la alcaldesa ha dado orden de proceder a su inmediata limpieza. Además, Cristina Ayala ha pedido la colaboración de los burgaleses para localizar a los "descerebrados" que atentaron con esta pintada sobre el "patrimonio de todos". La regidora anima a quien tenga alguna pista sobre la autoría de este acto vandálico a qué "denuncie".

Mientras acudían los servicios municipales de limpieza, agentes de la Policía Local de Burgos se han personado en el Arco de Santa María para documentar este ataque de vandalismo y posteriormente han procedido a tapar la pintada con un plástico negro.

Agentes de Policía Local an procedido a tapar la pintada con un plástico negro.ECB

Según ha podido saber este periódico, a las 6;00h se dió aviso a la concesionaria del servicio municipal de limpieza Urbaser, que primero analizó que mezcla hace falta para limpiar el grafiti en la piedra sin dañar el arco ya que está catalogado como Bien de Interés Cultural. Posteriormente los operarios procedieron a la limpieza de la pintada que ha desaparecido ya de la fachada sin dejar rastro gracias a la intervención de Urbaser.

Vox condena este acto vandálico

La gamberrada en el Arco de Santa María no ha sido del gusto de Vox Burgos, cuyo cabeza de lista en las autonómicas ha condenado en X este acto vandálico.

Iñaki Sicilia no sólo se ha desmarcado de este acto, sino que ha dejado clasa su "máxima condena e indignación por esta pintada en el Arco de Santamaría".

Por su parte desde el partido político se afirma que "VOX Burgos defiende el respeto escrupuloso a la ley y la protección máxima de nuestro patrimonio histórico", por lo que no aceptan "que se use nuestra imagen o se nos vincule con la acción de un descerebrado cuyo único fin es causar daño"

"Quien lo haya hecho, nada tiene que ver con Vox y desde luego no representa los valores de respeto, decoro y civismo que nuestro partido defiende", recalcó.