La prostitución migra de clubs a pisos

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El programa Betania, que desarrolla la comunidad de Adoratrices, sigue constantando el cambio en la práctica de la prostitución. En sus labores de acercamiento han podido comprobar que «desde hace años que el número de clubs está descendiendo y, en cambio, hay un incremento de los pisos» lo que hace que «el acceso a éstos siga siendo muy complicado y clandestino». No es impedimento para seguir contactando de manera directa con las mujeres aunque los esfuerzos se multiplican por la opacidad de este nuevo sistema.

En 2025 con 481 de las que 28o estaban en clubs (en Burgos hay 11 activos donde se han realizado 25 visitas) y a 201 en pisos. El acceso a los pisos es más complejo y la explotación es mayor. «Se desconocen las condiciones y condicionantes de cómo se encuentran las mujeres, en algunos casos expuestas a 24 horas de trabajo, teniendo que dar el 50% de lo trabajado...», refleja la memoria.

No es una tendencia nueva. «La privacidad de los domicilios que no permiten el acceso a entidades sociales, Cuerpos y Fuerzas de

seguridad del Estado, quedando a merced de un negocio de explotación sexual en el que impera la hegemonía del consumo masculino del primer mundo frente a las necesidades femeninas y familiares de mujeres, en su mayoría provenientes de países empobrecidos», señalan las responsables del Programa Betania en la memoria de igualdad. .

Labor de detectives para llegar a los pisos de la prostitución

¿Cómo llegan a los pisos? El rastreo se hace vía telefónica siguiendo el rastro que también siguen los usuarios de estos servicios: se realizaron 143 llamadas telefónicas a números de anuncios de prostitución,- 64 llamadas a números de anuncios donde se les ha informado y 50 llamadas a números de anuncios han dado paso a una visita a un piso.

Se han cursado visitas a 67 accediendo a un total de 33 pisos en la capital y en diez ocasiones no han podido acceder a la vivienda que se usa como prostíbulo. Se ha contactado con 176 mujeres, siendo 21 mujeres trans, y cuatro hombres. En el centro de día se ha atendido a 155 mujeres en el proceso de abandono de la prostitución y diez han pasado al piso de acogida, la transición a una vida normalizada.