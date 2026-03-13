FAE pone en marcha un Observatorio del Absentismo

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos, FAE, quiere contabilizar de manera trimestral el número de bajas y su efecto en la productividad de las empresas de Burgos. La entidad quiere trasladar su preocupación por los efectos de lo que denominan absentismo laboral en la competitividad de las empresas. Detrás la crítica a un abuso de las bajas por contingencias comunes.

«No estamos en contra de que la gente acuda al médico, que tenga una capacidad temporal, sino que en lo que estamos en contra es en ese fraude en las incapacidades que se está dando y que se están convirtiendo en permisos remunerados totalmente encubiertos», señaló vicepresidente primero de FAE, Javier Herranz.

Los datos reflejan que las bajas por contingencias comunes han pasado de 35.400 casos en 2022 a 44.417 en 2025 con un incremento del 25,5%. Los procesos de baja con más de 15 días de ausencia escalan un 38% y la media de recuperación ha pasado de 99 días a 115 días. Son 48 días más.

«Estamos ante un fenómeno estructural para el que queremos sensibilizar a empreas, trabajadores y a la sociedad en general de la situación, la pérdida de competitividad e introducir el debate en la sociedad», indicó el presidente de FAE, Ignacio San Millán.