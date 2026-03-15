Burgos decide hoy quienes serán sus representantes en las Cortes de Castilla y León

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09:37 Faltan dos mesas por constituir en Burgos 09:37 15/03/2026 09:37 15/03/2026 La práctica totalidad de las mesas electorales están ya constituidas en los colegios electorales de Castilla y León. A las 9.25 horas permanecían pendientes únicamente seis de las 4.457 mesas previstas en la Comunidad, lo que supone que el 99,7 % ya estaban operativas para poder empezar a recoger votos.



Cuatro provincias habían completado ya la constitución del 100% de sus mesas electorales, en concreto, Ávila, Palencia, Salamanca y Soria. Mientras, en Burgos, de las 748 mesas previstas se habían constituido 746, con dos pendientes. En León, de las 676 mesas electorales hay una todavía sin constituir, según recoge Ical



En Segovia se habían abierto 326 de las 327 mesas previstas, mientras que en Valladolid se habían constituido 766 de las 767 mesas. Por último, en Zamora se habían alcanzado 367 de las 368 mesas electorales previstas.

09:31 Constituidas el 99,7% de las mesas electorales de la Comunidad a las 9.20 horas 09:31 15/03/2026 09:31 15/03/2026 El 99,7 por ciento de las mesas electorales en las nueve provincias de la comunidad ya se han constituido, a las 9.20 horas, en los colegios electorales de Castilla y León.



En concreto, en Ávila se han constituido 351 de las 354 mesas previstas, lo que supone un 99,15 por ciento. En Burgos, el número de mesas constituidas asciende a 745 de un total de 748, con un 99,59 por ciento.



En la provincia de León se han constituido 675 de las 679 mesas electorales, lo que representa un 99,85 por ciento. En Palencia, 340 de las 341 mesas previstas estaban operativas a esa hora, con un 99,70 por ciento.



Por su parte, Salamanca registra 600 mesas constituidas de un total de 603, mientras que en Segovia se han constituido 326 de las 327 mesas electorales, lo que supone un 99,69 por ciento.



La provincia de Soria ha alcanzado ya el cien por cien de constitución de mesas, con las 257 previstas plenamente operativas. Mientras, en Valladolid, se han constituido 767 de las 769 mesas electorales, lo que representa un 99,6 por ciento, y en Zamora la cifra se sitúa en 367 de 368 mesas, con un 99,72 por ciento. Papeletas en unas elecciones.ECB

09:22 21.378 electores burgaleses en el extranjero 09:22 15/03/2026 09:22 15/03/2026 El censo de personas con derecho a voto es de 2.097.768 --la población es de 2.398.500--, la mayor parte en Valladolid (437.764) y en León (424.287), seguidas de Salamanca (303.191), Burgos (299.425), Zamora (162.155), Palencia (137.353), Ávila (136.195), Segovia (120.825) y Soria (76.573).



Del total de electores, 1.917.546 están censados en España entre los que hay 81.890 nuevos electores respecto a los comicios autonómicos de 2022. Por su parte, el censo de españoles residentes en el extranjero (CERA) alcanza los 180.222 con 20.143 incorporaciones en este caso respecto a la cifra de hace cuatro años.



Por provincias, el mayor censo de electores en el extranjero corresponde en este caso a León, con 53.360, seguida de Salamanca, con 35.120; Zamora, con 23.202; Burgos, con 21.378; Valladolid, con 16.879; Ávila, con 9.257; Soria, con 8.564; Palencia, con 8.398, y Segovia, con 4.064.



En cuanto a las nuevas incorporaciones de electores, Valladolid encabeza los nuevos electores censados en España, con 19.721, seguida de León, con 14.206; Burgos, con 12.568; Salamanca, con 11.634; Segovia, con 5.526; Ávila, con 5.425; Palencia, con 5.089; Zamora, con 4.806, y Soria, con 2.915.



En el caso de los nuevos electores CERA, el Censo Electoral de los Residentes Ausentes, la mayor parte corresponde a León, con 5.075, seguida de Salamanca, con 3.666; Burgos, con 2.821; Valladolid, con 2.413; Zamora, con 2.394; Soria, con 1.398; Ávila, con 940; Palencia, con 895, y Segovia, 541.



Para el voto CERA, la documentación informativa se remitió de oficio a los ciudadanos entre el 7 y el 13 de febrero y el envío de papeletas se produjo entre el 18 y el 22 del mismo mes. El envío del voto a la Oficina Consular se pudo efectuar hasta el 10 de marzo y el depósito presencial hasta el día 12.



Por otro lado y según ha informado Correos, en este proceso se han admitido un total de 51.144 sufragios por correo, un 6,76 por ciento más que en febrero de 2022 cuando se admitieron 47.907. Por provincias, en Ávila se han admitido 2.997 votos; en Burgos, 7.966; en León, 9.860 votos; en Palencia, 3.967; en Salamanca, 6.935; en Segovia, 2.716; en Soria, 2.550; en Valladolid, 10.202, y en Zamora, 3.861, según recoge Europa Press.



En este proceso se han registrado 88 solicitudes de voto accesible para personas con discapacidad visual: 33 en Valladolid, 15 en León, 14 en Zamora, 9 en Salamanca, 8 en Burgos, 5 en Segovia y 4 en Ávila.

09:19 Catorce candidaturas en Burgos 09:19 15/03/2026 09:19 15/03/2026 Un total de 131 candidaturas de 26 partidos se presenta a estas elecciones. En Ávila las catorce candidaturas están sustentadas por PSOE, PP, Falange, Podemos-AV, Por Ávila, Vox, IU, Ciudadanos, PACMA, Nueve, PCAS-TC, Escaños en blanco, Partido Demócrata Social Jubilados Europeos (P.D.S.J.E.) y SALF.



En el caso de Burgos, hay otras catorce candidaturas formalizadas por PSOE, PP, Podemos-AV, Vox, Partido Comunista, Mundo+Justo, Vía Burgalesa, Cs, IU, PCAS-TC, PACMA, Escaños en blanco, Nueve y SALF.



Por su parte, en León se han presentado 16 candidaturas: PSOE, PP, P. Alantre, UPL, Podemos-AV, PACMA, PCAS-TC, Nueve, Ciudadanos, Partido Comunista, Coalición por el Bierzo, Escaños en blanco, Vox, IU, PREPAL y SALF.



En Palencia se han presentado quince candidaturas sustentadas por PSOE, PP, España Vaciada, Falange, Escaños en blanco, IU, Vox, PACMA, Vamos Palencia, Mundo+Justo, Partido Comunista, PCAS-TC, PANCAL-URC, SALF y Podemos-AV.



Y en Salamanca las 16 candidaturas presentadas están impulsadas por Nueve, PP, UPL, Partido Comunista, España Vaciada, PSOE, Podemos-AV, Ciudadanos, Vox, IU, Escaños en blanco, PREPAL, PCAS-TC, Mundo+Justo, PCMA y SALF.



Por su parte, en Segovia se presentan once opciones electorales de PP, Mundo+Justo, PSOE, Nueve, Podemos, Vox, PACMA, IU, PCAS-TC, Escaños en blanco y SALF.



En Soria son doce las listas presentadas. Los partidos son PP, PSOE, Soria ¡Ya!; Nueve CyL; Podemos-AV; Vox; Cs; Escaños en Blanco; IU-NS-UQ; Pacma; PCAS-TC y Se Acabó la Fiesta (SALF).



Valladolid es la provincia en la que más candidaturas se han presentado con un total de 17 partidos. Así, las listas publicadas incluyen al PSOE, PP; Falange española, Nueve Castilla y León; Pancal-Urci; Escaños en Blanco para dejar escaños vacíos; Pacma; IU-MS-UQ; Vox; Por Ávila; Municipalistas-España Vaciada; Partido Comunista de los trabajadores de España; Podemos-AV; Mundo más Justo; Ciudadanos, PCAS-TC y Se Acabó la Fiesta.



Asimismo, en Zamora son 16 los partidos que han registrado listas. Se trata de PSOE, PP; Ahora decide-España Vaciada; Podemos-AV; UPL; Partido Animalista (Pacma); IU-MS-UQ; Vox; Partido Regionalista del País Leonés; Nueve Castilla y León; Escaños en Blanco; Cs; PCAS-TC; Por un Mundo Más Justo; Soberanía Alimentaria Española y Se Acabó la fiesta.

09:15 Un total de 131 candidaturas de 26 partidos se presenta a estas elecciones 09:15 15/03/2026 09:15 15/03/2026 Los partidos políticos y coaliciones han presentado un total de 131 candidaturas por 26 formaciones políticas para las elecciones autonómicas de este domingo de las que nueve concurren en las nueve provincias de Castilla y León, con la particularidad de que el movimiento España Vaciada se presenta así en Palencia y en Salamanca y con las coaliciones provinciales Ahora Decide-España Vaciada, en Zamora, y Municipalistas-España Vaciada, en Valladolid



Las nueve formaciones políticas que presentan candidaturas en las nueve provincias son PP, PSOE, Vox, Podemos-Alianza Verde CyL 2026, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Verdes Equo: En Común (IU-MS-VQ); Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA); Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC); Escaños en blanco para dejar escaños vacíos (Escaños en blanco) y Se Acabó la Fiesta (SALF), según recoge Europa Press.



Valladolid aglutina la mayor parte de candidaturas presentadas con 17 en total, seguida de León, Salamanca y Zamora, con 16 candidaturas; Palencia, con 15; Ávila y Burgos, con 14, Soria, con 12, y Segovia, con 11.



UPL, partido que consiguió tres procuradores en las elecciones de febrero de 2022, se presenta en tres provincias (León, Salamanca y Zamora), y Soria ¡Ya!, que también contó con tres procurados, se presenta sólo por la circunscripción soriana.



En el caso de Por Ávila, con un procurador en las dos últimas legislaturas, presenta listas por Ávila y por Valladolid, al igual que en 2022, y Ciudadanos-Partido por la Ciudadanía, que también consiguió un escaño en las últimas elecciones, se presenta en siete de las nueve circunscripciones --todas las provincias salvo Segovia y Palencia--.



Entre las formaciones que optan a conseguir uno de los 82 escaños en juego figura 'Escaños en blanco para dejar escaños vacíos (Escaños en blanco)' con listas en las nueve provincias. También ha presentado listas 'Por un mundo más justo (Mundo+Justo)' con aspiraciones en Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora.



En Zamora se presenta 'Soberanía Alimentaria Española', en Palencia 'Vamos Palencia', en Burgos 'Vía Burgalesa Municipalista (VBM)', en Ávila Partido Demócrata Social Jubilados Europeos (P.D.S.J.E.) y en León se presentan Proyecto Alantre y Coalición por El Bierzo. Y PREPAL (Partido Regionalista del País Leonés) ha presentado listas en León, en Salamanca y en Zamora.



En el caso de Falange Española de las J.O.N.S., presenta listas en las provincias de Ávila, Palencia y Valladolid.







09:13 Mesas electorales 09:13 15/03/2026 09:13 15/03/2026 Abren los colegios electorales en Castilla y León con el 96,59% de las mesas constituidas en una jornada que ya arranca también en Burgos

09:07 Burgos afronta el 15 de marzo con 11 procuradores en juego, 748 mesas y 428 locales electorales 09:08 15/03/2026 09:08 15/03/2026 La provincia de Burgos llega a la jornada electoral de este domingo 15 de marzo como uno de los territorios con mayor peso en la configuración de las nuevas Cortes de Castilla y León. En estas autonómicas se reparten 82 procuradores en toda la comunidad, uno más que en la legislatura anterior por el aumento registrado en Segovia, y Burgos elegirá 11 representantes, solo por detrás de Valladolid, con 15, y León, con 13. La nueva mayoría absoluta en el Parlamento autonómico se situará así en 42 escaños.



En el despliegue de la jornada, Burgos figura además entre las provincias con mayor volumen organizativo. Contará con 748 mesas electorales, la segunda cifra más alta de Castilla y León tras Valladolid, y con 428 locales habilitados para votar, también entre las cifras más elevadas del mapa autonómico. A eso se suman 68 rutas de transporte previstas para garantizar el ejercicio del voto en el territorio provincial.



La cita con las urnas se enmarca en unas elecciones en las que están llamados a votar 2.097.768 castellanos y leoneses. De ellos, 1.917.546 forman parte del censo de residentes y 180.222 del censo de residentes en el extranjero. Además, Correos admitió 54.318 solicitudes de voto por correo, un 6,42% más que en 2022, lo que anticipa una jornada con un importante volumen de participación anticipada en el conjunto de la comunidad.



Con estos datos de partida, Burgos encara una jornada clave tanto por su representación parlamentaria como por su peso en la infraestructura electoral autonómica. La provincia pone en juego 11 procuradores dentro de un nuevo reparto que eleva a 82 los escaños de las Cortes y arranca el día con uno de los dispositivos más amplios de Castilla y León.

09:04 11 procuradores a elegir 09:07 15/03/2026 09:08 15/03/2026 Burgos arranca la jornada electoral del 15 de marzo con 11 procuradores en juego y uno de los mayores despliegues de Castilla y León en estos comicios autonómicos. La provincia contará con 748 mesas para ejercer el derecho al voto, que se repartirán en 428 locales electorales.

Se han establecido 68 rutas de transporte para garantizar el voto en una cita autonómica en la que se reparten 82 escaños y la mayoría absoluta queda fijada en 42. En el conjunto de la comunidad están llamados a votar 2.097.768 ciudadanos y se han tramitado 54.318 solicitudes de voto por correo, un 6,42% más que en 2022.

​En el caso de Burgos se han admitido 7.966 votos por correo, que ya están depositados en sus respectivas mesas de votación.

09:00 Escenario abierto 09:04 15/03/2026 09:08 15/03/2026 Castilla y León llega a la jornada electoral de este 15 de marzo con un escenario abierto y con la gobernabilidad en disputa. Más de dos millones de ciudadanos están llamados a votar en unos comicios que renovarán las Cortes autonómicas, ahora con 82 procuradores y la mayoría absoluta fijada en 42. En la provincia de Burgos se reparten 11 escaños y la atención se dirige tanto al reparto final como al peso que pueda tener cada circunscripción en el equilibrio político de la comunidad.