El sorteo de la Lotería Primitiva deja en Burgos un premio de 41.654 euros

Archivo - Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, BonoLoto, Primitiva, El Gordo. Administración de loterías número 27, Oviedo.EUROPA PRESS - Archivo

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El sorteo de la Lotería Primitiva celebrado anoche dejó en Burgos un premio de 41.654 euros correspondiente a un boleto de segunda categoría -cinco aciertos y el complementario- validado en un despacho receptor de la capital. De la misma categoría también resultaron premiadas apuestas realizadas en Tarragona, Villacañas (Toledo), Alcolea (Córdoba) y Madrid.

En concreto, este billete acertante se ha consignado en el Despacho Receptor número 18.165 de Burgos, ubicado en la calle Condesa Mencía número 143, que ha sido una de las seis administraciones agraciadas con el premio de Segunda Categoría.

La combinación ganadora del sorteo ha estado formada por los números 16, 12, 1, 45, 7 y 24. El número complementario es el 25, el reintegro el 4 y el Joker, 6383976. La recaudación ha ascendido a 14.827.123 euros.