El PP ve un «escenario razonablemente bueno» para ganar las elecciones de Castilla y León

Borja Suárez y Marta Arroyo (PP) ya han votado en las elecciones de Castilla y León.ECB

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

El PP afronta con optimismo la jornada electoral de este domingo. Basándose en las encuestas, aunque con prudencia, los 'populares' perciben un «escenario razonablemente bueno» para que Alfonso Fernández Mañueco vuelva a presidir la Junta de Castilla y León.

Con su voto ya depositado en las urnas, el presidente del PP en Burgos, Borja Suárez, puso en valor la campaña desarrollada por el partido y el papel que ha jugado Mañueco a la hora de «hacer balances» de su mandato y plantear «propuestas». Así las cosas, se mostró «satisfecho» con el trabajo desempeñado durante estas dos semanas para «presentar a los equipos en todas y cada una de las provincias».

Después de votar en Salas de los Infantes, la cabeza de lista por Burgos, Marta Arroyo, se desplazó hasta la capital para acompañar a Suárez en su encuentro con las urnas. Consciente de que «hoy es un día muy importante para los ciudadanos», se mostró convencida de que el PP ha llevado a cabo una «campaña muy potente» capaz de recabar la «confianza» de los burgaleses de cara a los próximos cuatro años.

La cabeza de lista del PP por Burgos, Marta Arroyo, acudió a votar a Salas de los Infantes.ECB

Por otro lado, Suárez señaló que la jornada está transcurriendo con «normalidad en toda la provincia, como viene siendo habitual», sin que se registren «especiales problemas para conformar las mesas».

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