Daniel de la Rosa: «No hay excusas. Tenemos que llenar las urnas de votos para el cambio»

Daniel de la Rosa, en su cita con las urnas, junto a Josué Temiño, Blanca Carpintero, Esther Peña y Nuria Barrio.ECB

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Llegó el día. Después de movilizar a sus bases -quizá más que nunca- para una campaña maratoniana por toda Castilla y León, el PSOE afronta de nuevo las elecciones autonómicas con la esperanza de arrebatar el Gobierno al Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco. Desde el optimismo y apelando a la necesidad de «salir de casa a votar», Daniel de la Rosa acudía este domingo a su cita con las urnas convencido de que «no hay excusas».

«Tenemos que llenar las urnas de votos para el cambio», enfatizaba el cabeza de lista por Burgos y número 2 del PSOE de Carlos Martínez Mínguez plenamente convencido de que ha llegado el momento de «ganar el futuro de Castilla y León». Así las cosas, confía en que el nivel de participación sea «mayor que en ninguna otra ocasión».

Remitiéndose a anteriores citas electorales, De la Rosa espera que Burgos suponga uno de los «principales refuerzos» para que, esta vez sí, el Partido Socialista gobierne en la Comunidad. Eso supondría, a su juicio, que la «fuerza de la democracia en Castilla y León también impulsa el cambio».

De la Rosa se trasladará esta tarde hasta Soria para seguir el recuento junto a Martínez Mínguez, a quien ya ve como «próximo presidente de la Junta de Castilla y León». No en vano, también se realizará un seguimiento con responsables y militantes del PSOE local en la capital burgalesa.

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