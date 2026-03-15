Vox pincha en su objetivo de lograr el tercer procurador por Burgos

Publicado por Natalia EscribanoVirginia Martín Burgos , Burgos Creado: Actualizado:

Vox pinchó en su meta de conseguir el tercer procurador por la provincia de Burgos, pero sí mantuvo el segundo, que ya alcanzó en los comicios de hace cuatro años (13 de febrero de 2022). La lista que encabezaba Iñaki Sicilia pasó de 28.776 apoyos a los 32.429 conseguidos este domingo 15-M, lo que representa un crecimiento de apenas 1,87 puntos.

El porcentaje de votos que consiguió fue del 18,44%, frente a un Partido Popular que se hizo con el 35,12% de los apoyos en los colegios electorales de la provincia. Así, el crecimiento de los populares fue de 4,21 puntos. Por su parte, el PSOE fue la segunda fuerza más votada, perdió un procurador y se quedó con 4, pero con el 34,25% de los votos, 1,68 puntos más que en febrero de 2022.

De esta manera, Vox se quedó lejos de las expectativas con las que concurría la formación de Santiago Abascal, que se dio varios baños de masas en distintas localidades de la provincia, durante la campaña electoral, como en Lerma y en Treviño.

Los resultados en la extensa provincia de Burgos fueron variopintos para el partido verde. Así, por ejemplo, destacó el crecimiento en votos que tuvo en Miranda de Ebro, con un incremento de más de 6 puntos con respecto a 2022. También en Treviño consiguió un ansiado sorpasso al Partido Popular, al conseguir el 21% de los votos. Otras localidades en las que Vox ganó los comicios fueron Pineda de la Sierra, Regumiel de la Sierra, Pancorbo y Padrones de Bureba. Además, se tiñeron de verde en el panorama provincial Cilleruelo de Arriba, La Sequera de Haza, Cardeñuela Río Pico, Hurones y Salinillas de Bureba, por poner varios ejemplos.

El candidato número 1 de Vox en la provincia de Burgos votó media hora después de abrirse las urnas en la localidad en la que está empadronado, Pampliega, a orillas del Arlanzón. Tras salir de las Escuelas Viejas, hizo un llamamiento a la participación de los burgaleses, que tenían encomendado elegir a sus representantes en las Cortes regionales. Sicilia, que repitió como cabeza de lista a la administración autonómica por Burgos, recordó por la mañana que «hoy (por ayer) es un buen día, un día importantísimo para los burgaleses y para toda Castilla y León». Insistió en que esta cita con las urnas es vital para «decidir el futuro de los próximos cuatro años, nuestros designios y quién va a dirigir la Junta de Castilla y León».

Al comienzo del recuento, Iñaki Sicilia estuvo unos instantes en la sede burgalesa de Vox, pero se trasladó a Valladolid para seguir los resultados, junto a Carlos Pollán. También en la capital de Castilla y León fue donde ofrecieron su balance de los resultados electorales, tras subir un procurador y pasar de 13 a 14. Con este moderado aumento, los de la formación de Abascal quieren influir de manera «determinante» en el próximo Gobierno regional.