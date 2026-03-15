Iñaki Sicilia: «Hoy decidimos el futuro de Castilla y León »

Iñaki Sicilia, ha votado este domingo en el colegio electoral de las Escuelas Viejas de Pampliega.ECB

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Media hora después de la apertura de los colegios electorales, el cabeza de lista de Vox a las Cortes de Castilla y León por Burgos, Iñaki Sicilia, ha depositado su papeleta. Lo ha hecho en el colegio electoral de las Escuelas Viejas en la localidad burgalesa de Pampliega.

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Tras depositar su voto, Sicilia, que repite como cabeza de lista a la administración autonómica por Burgos, recordó que «hoy es un buen día, un día importantísimo para los burgaleses y para todo Castilla y León». Recordó que esta cita con las urnas es vital para «decidir el futuro de los próximos cuatro años, nuestros designios y quién va a dirigir la Junta de Castilla y León».

Por ello, apeló a la conciencia cívica de todos los burgaleses para que acudan a las urnas. «Animamos a todos a participar en estas elecciones», remarcó.

Objetivo de Vox en Burgos: el tercer procurador

Sicilia repite como cabeza de lista de la formación de Santiago Abascal en Burgos. Se mantiene en el grueso de la formación en Burgos y es su tercera cita con las urnas para incorporarse al hemiciclo autonómico. Junto a él, como número dos, la concejal de Vox en el Ayuntamiento de Burgos, Marta Alegría, y en tercer lugar otro de los históricos de la formación en Burgos, Javier Martínez.

El objetivo para el equipo de campaña de Vox es alcanzar un escaño para los tres primeros candidatos. «Nosotros salimos a intentar obtener los mayores votos posibles. Yo creo que el trabajo dirá si lo conseguimos», explicaba durante la campaña en este periódico.

Vox en general y Santiago Abascal en particular, se han lanzado a la carretera en una campaña marcada por las visitas e intervenciones en las localidades de la provincia. También en Burgos, Aranda y Miranda. Citas donde Sicilia ha constatado que «hay un fenómeno social en torno a Vox» con encuentros con «gente muy entregada» y reconoce que «los jóvenes son los que más vienen, son los más animados, se acerca gente de todas las edades, pero es el camino para obtener el tercer procurador».

Queda por saber si Vox será capaz de arrastrar la esperanza de la mayoría absoluta en el PP y el efecto que en ellos mismos tendrán nuevas agrupaciones como Se Acabó La Fiesta encabezada por una burgalesa.