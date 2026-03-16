Las nuevas voces de Burgos: siete procuradores debutan en las Cortes

Foto de familia de los miembros de la candidatura del PP por Burgos a las elecciones del 15 de marzo. Cuatro de los cinco procuradores elegidos se estrenarán en las Cortes.TOMAS ALONSO

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La provincia de Burgos renueva su voz en las Cortes de Castilla y León tras los comicios regionales. Estaba cantado, dada la abundancia de debutantes en las listas de las tres formaciones con más probabilidades de sacar un procurador, pero, una vez culminado el escrutinio, cabe profundizar en el bagaje de quienes se estrenan como representantes electos de la provincia durante la próxima legislatura. Y son mayoría, incluso aplastante. De los once puestos en juego, siete los ocuparán políticos noveles en estas lides, aunque muchos, eso sí, con ‘callo’ municipal.

En esos fueros se curtían, de hecho, los líderes de las candidaturas del PP y del PSOE. Marta Arroyo mandó en Salas de los Infantes (tras cuatro años como concejal de Hacienda) entre 2011 y 2019, año en el que el socialista Daniel de la Rosa accedía a la Alcaldía de la capital burgalesa, de la que le apeó en 2023 la alianza de la actual regidora con Vox, pese a repetir como formación más votada de la ciudad. Además de su intensa experiencia como primer edil durante la pandemia, rol que ejerció en minoría primero y después en coalición con Ciudadanos, en el ámbito orgánico, él es sin duda la figura de mayor peso de los procuradores de la provincia. Como secretario de Organización del PSOE de Castilla y León ocupa un lugar destacado en el organigrama regional de la formación, siendo desde su nombramiento, en enero de 2025, el principal apoyo del secretario general, Carlos Martínez.

Arroyo, por su parte, regresa a la escena política tras un periodo de ocho años alejada de la primera línea, dedicada a su trabajo como técnica en la Diputación de Burgos. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, Alfonso Fernández Mañueco dejaba caer durante la campaña que, de gobernar el PP, «seguirá muy de cerca» las decisiones vinculadas con el desarrollo industrial.

Compartirá primera vez en las Cortes con la mirandesa Belén Vélez y el ribereño Luis Alberto Rasero, que también se estrenan. La primera es concejal del PP en el Ayuntamiento de la ciudad del Ebro y licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y el segundo, alcalde de Villalba de Duero y desde hace poco más de un año, presidente del PP comarcal en la Ribera del Duero. Ejercían, pues, como contrapesos comarcales en la lista del PP y tendrán la misión de trasladar al parlamento autonómico las demandas específicas de ambas zonas.

Completa el elenco ‘popular’ de noveles la única que ni siquiera ha ocupado un cargo municipal, aunque conoce bien los entresijos del Ayuntamiento de Burgos, donde trabaja desde el inicio del mandato en curso para el grupo municipal del PP. Vinculada a Nuevas Generaciones, Carmen Santillana da, a sus treinta años, el salto a la política, plaza en la que podría hacer valer su vasto currículum formativo, pues es graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Derecho y Ciencias Políticas y Gestión Pública por la Universidad de Burgos. Cumplía el mandato de Mañueco en el cierre de campaña -cuando le espetó en plena intervención, «Carmen, tienes que salir»- y daba la victoria al PP en la provincia de Burgos, al sumar un procurador más que en las anteriores elecciones.

Le perdía el PSOE, que se quedaba en cuatro. Uno, para De la Rosa. Dos y tres, para los veteranos Virginia Jiménez y Luis Briones. El cuatro lo ocupará Estrella Paredes, edil en el Ayuntamiento de Burgos y responsable del área de Mujer (a la que llegó tras presidir entre 2016 y 2018 el Colectivo 8 de Marzo) en el anterior mandato, ámbito en el que es especialista como técnica de formación en igualdad de género y violencia de género.

En las mismas se quedaba Vox, aunque con un cambio de rostro. La concejal Marta Alegría pasaba a ser la segunda de a bordo de Iñaki Sicilia en las Cortes, lugar que en 2023 ocupó Ana Rosa Hernando, expulsada el año pasado del partido junto a su compañero de filas Javier Teira por criticar las decisiones de la formación. Será ahora la edil, que llegó a asumir el área de Cultura mientras duró el bipartito, la que tome la palabra en nombre de los burgaleses en Valladolid.

Queda por ver si alguno de estos debutantes, en particular del PP, por aquello de haber ganado, y Vox, en virtud de posibles pactos por definir, se estrene con más responsabilidades de las que ya acarrea el cargo de procurador raso. Los del PSOE acumularán tablas en la oposición.

En todo caso, los nuevos rostros de la provincia en las Cortes que lleguen directos desde la política municipal tendrán que abandonar sus actas como concejales para tomar posesión de sus futuros puestos. La ley obliga. Así, en el Ayuntamiento de Burgos toca revisar las listas con las que concurrían PSOE y Vox en 2023 para conocer quién podría sustituir a Paredes y Alegría. En el primer caso, las miradas apuntan a Aronici Castillo, la número catorce, empresaria de hostelería y presidenta de la Asociación de Ciudadanos Dominicanos en Burgos.

En el partido de Santiago Abascal sería el turno de la auxiliar de Enfermería Carolina Mínguez, que en aquel momento ocupó el quinto puesto y se quedó a las puertas del Pleno municipal. Solo falta que acepten el reto. De lo contrario, la propuesta pasará a los siguientes hasta que alguno acepte.