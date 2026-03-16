Movilidad aspira a recaudar 700.000 euros con la publicidad en los autobuses

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

El Servicio de Movilidad y Transportes busca sacar partido a la flota de autobuses como soportes publicitarios que puedan generar ingresos a las arcas municipales. Al menos ese es el objetivo que se marca el responsable de este servicio, César Barriada, que dio cuenta en la reunión del consejo de administración del inicio del procedimiento para otorgar la concesión demanial de la publicidad de los autobuses urbanos.

Según los cálculos del edil del PP, la concesión demanial se realizaría durante un plazo de cinco años, tres de contrato más otros dos prorrogables, que permitirían recaudar al Ayuntamiento 696.960 euros euros en tres años, a razón de 232.320 euros cada año. A través de esta concesión demanial, el Servicio de Movilidad y Transportes cedería su flota de 75 autobuses, «los 47 autobuses que hay de 12 metros, los 24 que tenemos de 18 metros y los cuatro autobuses que hay en estos momentos minibuses de 7,5 metros». El contrato se iría actualizando cada año, de tal forma que el primer año serían «3.000 euros por unidad, el segundo año serían, cada una de las unidades, por un importe de 3.060 euros, el tercer año por 3.121,20, el cuarto año, que correspondería a la primera de las prórrogas, 3.183,62 y el quinto año 3.247,30 euros».

Barriada recordó que esta concesión demanial de la publicidad «era una de las prioridades también que teníamos en el servicio». Y aprovechó para cargar contra el anterior equipo de Gobierno del PSOE, ya que «era una de las cuestiones que se habían abandonado durante la anterior legislatura y que considerábamos que podía beneficiar, como no puede ser de otra forma, a los intereses de este Ayuntamiento».

20 paradas

Otra de las cuestiones que se trató en el consejo de administración de Movilidad fue la dación de cuenta de la próxima ejecución de trabajos de adaptación en 20 paradas de autobús a lo largo de este año. La pasada semana, la Junta de Gobierno aprobaba el proyecto de ejecución de las obras de construcción y adecuación de 20 paradas de autobús urbano a la normativa vigente en materia de accesibilidad, con un presupuesto base de licitación de 435.599 euros, con el IVA incluido. Trabajos que se realizarán, entre otros puntos, en Condesa Mencía, junto a Aspanias, avenida de la Paz 1, Camino Casa La Vega 23 y 51, Pozanos 30 o Progreso 18.

Otro de los asuntos tratados en la reunión fue la aprobación de un reconocimiento extrajudicial de crédito para el mantenimiento de la máquina de recaudación, adjudicado a Prosegur. La empresa se encargará de llevar a cabo la recaudación y la recogida del dinero que corresponde a las líneas y que «entrega el metálico a parte de los conductores perceptores y que, posteriormente, finalizada la jornada laboral, se deposita en este dispositivo».