Burgos aspira a financiar con ayuda de la Junta dos obras de urbanización en los polígonos y un carril bici

Estado de la calle La Ribera, en el polígono Burgos Este, de la capital burgalesa.

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno ha aprobado en su última reunión la inclusión de varias obras previstas por el Ayuntamiento de Burgos para que puedan obtener financiación de la Junta de Castilla y León dentro del Fondo de Cooperación Económica Local.

Desde la concejalía de Urbanismo, se ha propuesto las actuaciones de reurbanización en las calles Merindad de Castilla la Vieja y Merindad de Montija, en su fase dos, en el polígono de Villalonquéjar, así como la remodelación de la calle La Ribera y Padre Arregui, en el polígono Burgos Este.

Además, se suma la actuación de mejora de las conexiones y el acondicionamiento del carril bici de la avenida Castilla y León en su intersección con la avenida Islas Canarias.

La portavoz municipal, Andrea Ballesteros, explicaba que este acuerdo tomado en la reunión del equipo de Gobierno modifica la posibilidad de que estas actuaciones se puedan financiar dentro de este Fondo de Cooperación Local y no tanto con los "fondos propios del Ayuntamiento de Burgos".

Por otro lado, entre los asuntos abordados este jueves está la aprobación de los pliegos para la gestión de la Casa de Acogida de la Encina, que atiende a afectados por el VIH, que viene atendiendo el Comité Ciudadano Antisida de Burgos. El canon del nuevo contrato pasa de 291.000 a algo más de 341.000 euros, con el IVA incluido, según las explicaciones trasladadas por Ballestero. La duración del contrato es de dos años con la posibilidad de dos prórrogas, con una duración máxima de 4 años, por tanto, el valor estimado del total del contrato es de 1.367.763,92 euros.

Una vez aprobados los pliegos, se inicia el nuevo proceso de licitación que se resolverá en los próximos meses y, mientras tanto, se irá pagando la prestación del servicio a través de reconocimiento extrajudicial de crédito, como los que se aprobaron para el Comité Ciudadano Antisida la pasada semana.

Paradas de autobús accesibles

Otro de los asuntos abordados fue la aprobación del proyecto de ejecución de las obras de construcción y adecuación de 20 paradas de autobús urbano a la normativa vigente en materia de accesibilidad, con un presupuesto base de licitación de 435.599 euros, con el IVA incluido. Se actuará en un total de 20 paradas en toda la ciudad, entre ellas el apartadero de Concesa Mendía, en la avenida de la Paz, número 1, y también en la mejora del vial de San Pedro y San Felices, que permitiría utilizar autobuses articulados.

En concreto, las 20 paradas en las que se intervendrá para hacer mejoras de accesibilidad a través de un proyecto que prevé una inversión cercana al medio millón de euros son:

- Avenida de la Paz 1

- Calle Vitoria 255

- Calle Condesa Mencía (junto al centro de ASPANIAS)

- Calle Camino Casa La Vega 23 y 51

- Calle Esteban Saéz de Alvarado 20

- Avenida Castilla y León 19, 70 y 84

- Calle Averroes (CEIS)

- Calle Vitoria Intendencia (Dirección Villafría)

- Calle López Bravo (ITV)

- Calle José María Villacián Rebollo (Piscinas Marta Fernández)

- Calle Pozanos 30

- Calle Eduardo Martínez del Campo 10

- Calle Progreso 18

- Calle Madrid 49

- Avenida Costa Rica 108

- Calle Francisco Salinas 83

- Calle San Pedro de Cardeña 142