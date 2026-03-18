La rotonda de Miguel Ángel Blanco, colorida todo el año: «Es el mejor homenaje que le podemos dar»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burgos quiere «dignificar» la rotonda de Miguel Ángel Blanco, concejal de Ermua (Vizcaya) asesinado a sangre fría por la banda terrorista ETA en 1997, mediante la introducción de flores de temporada y arbustos que se plantarán próximamente. «Es el mejor homenaje que le podemos dar», subrayaba este miércoles el edil de Medio Ambiente, Carlos Niño, tras indicar que esta iniciativa surge de la «voluntad del equipo de Gobierno» al margen de las actuaciones de embellecimiento que se están llevando a cabo en distintas glorietas y medianeras de la ciudad.

Lo que se busca, a grandes rasgos, es aportar un «toque colorido» a esta rotonda inaugurada -en presencia de Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel- en julio de 2024. De momento, se han plantado pensamientos y violas al ser las flores más adecuadas para esta época del año. No obstante, se añadirán nuevas especies en función de las estaciones para que la glorieta «llame la atención».

Mientras tanto, las intervenciones adjudicadas a Valoriza Parque Norte en distintos enclaves urbanos y a la Fundación CISA en los polígonos industriales avanzan «a buen ritmo». De las ya ejecutadas, Niño destacó el resultado estético de la rotonda de la avenida Islas Canarias, con una escultura natural que representa los pináculos y las agujas de la Catedral. O el del parque Buenavista, con dos zonas de 100 metros cuadrados que combinan arbustos, vivaces y especies herbáceas que forman composiciones de diferentes tamaños y portes.

Aparte de citar otras actuaciones a cargo de Valoriza como las de la avenida Valentín Niño o la calle de las Infantas, el edil de Medio Ambiente detalló otra serie de trabajos pendientes en la glorieta de Juan Gil, la rotonda e isletas de Legión Española, la del Peregrino y la mediana de la N-120, que «se va a notar mucho y va a quedar muy bien».

Con cinco años de plazo y la posibilidad de adelantar trabajos, tal y como se establece en el pliego, Niño también puso de relieve las intervenciones adjudicadas a CISA en los polígonos. Bajo criterios de mejora de la circulación y la reducción de puntos de conflicto, así como la consolidación de elementos ornamentales que permitan integrar vegetación adaptada al clima, los operarios ya han iniciado las actuaciones contempladas en dos rotondas -de 650 y 850 metros cuadrados- en Monte de la Abadesa.

Del mismo modo, el contrato también incluye obras de la misma índole en la calle Laredo, en el entorno de Obramat, en la calle de La Demanda, junto a la gasolinera de Las Terrazas en Villalonquéjar o el tramo comprendido entre el centro comercial El Mirador y el barrio de Villatoro. A mayores, los trabajos previstos en polígonos se extenderán hasta 2027 en las rotondas que conectan la calle Condado de Treviño con las de Valle de Tobalina y Merindad de Castilla la Vieja.