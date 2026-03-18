El PSOE atribuye el fracaso de Burgos 2031 a que el proyecto "se caía por los cimientos"

Burgos no pasa el corte y queda apeada en la carrera para ser la Capital Europea de la Cultura 2031ECB

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La concejala socialista, Blanca Carpintero, ha atribuido el fracaso de la candidatura de Burgos a Capital Europea de la Cultura 2031 a la falta de una base cultural sólida en la ciudad. A su juicio, el proyecto presentado "caía por los cimientos", al priorizar la proyección exterior frente al fortalecimiento del tejido cultural local. Según sus palabras, durante la presentación de una proposición al Pleno municipal que se celebra el próximo viernes vinculada a la cultura participativa, "cuando pretendemos hacer un rascacielos que de apariencia es muy bonito, no puede salir adelante cuando la cimentación no es buena".

Así, argumentó que el tejido cultural languidece con contratos mal gestionados, con impagos a artistas y con una escuela municipal de música que no está funcionando. "Difícilmente podríamos articular un discurso hacia afuera de una capitalidad europea cuando todo se está viniendo abajo, por la falta de gestión", sostiene.

Desde el PSOE, a pesar de que señalan que se han mantenido "leales" al proyecto, no dudan en denunciar que no ha contado con los artistas ni con los colectivos culturales de la ciudad, por lo que la concejala socialista se pregunta: "¿Qué carta de presentación es esa?" Y espera que la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, asuma responsabilidades por lo que ha pasado.

Carpintero asegura que su formación política no puede dejar pasar el "desastre" que ha sido no pasar el corte a esa selección de ciudades capitales europeas de la cultura. Además, se refirió a que en el pasado mandato, cuando gobernaba el PSOE en el Ayuntamiento, había un proyecto avanzado que se basaba en el concepto de "Renacimiento", que "inexplicablemente se dejó en el olvido" cuando llegó el nuevo equipo de Cristina Ayala.

De cara al futuro, la socialista rechazó la posibilidad de optar a la capitalidad cultural española como alternativa, tal y como sugirió Ayala el pasado viernes tras conocer el veredicto del jurado, al considerarla un "premio de consolación", y lanzó una advertencia: con la gestión actual, Burgos "no está en condiciones" de aspirar a este tipo de reconocimientos.

Impulso a la Cultura Participativa

En relación con la proposición del grupo municipal socialista, para implantar medidas de impulso de la cultura participativa en el marco de la Gerencia de Cultura, se plantea un giro en la política cultural del Ayuntamiento de Burgos, con el objetivo de reforzar la cultura de base tras el fracaso de la candidatura a Burgos 2031.

La iniciativa apuesta por devolver el protagonismo a la Gerencia Municipal de Cultura, dotándola de estructura, liderazgo y recursos, frente al modelo actual, que, según critican, ha dejado este órgano "vacío de contenido" en favor de otros entes.

Entre las medidas, el PSOE propone impulsar una cultura verdaderamente participativa, con convocatorias abiertas para que colectivos, asociaciones y ciudadanos puedan desarrollar sus propios proyectos culturales con apoyo municipal, tanto económico como logístico. También plantea la creación de espacios de colaboración como un laboratorio ciudadano de cultura, así como iniciativas que involucren directamente a los barrios, como festivales o residencias artísticas vinculadas al entorno vecinal.

Los socialistas consideran importante la creación de un Consejo Ciudadano de la Cultura formado por artistas, asociaciones, gestores culturales y vecinos, igual que la Comisión de Fiestas, que ha desaparecido del mapa con este equipo de Gobierno.