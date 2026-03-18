La Universidad Isabel I amplía su actividad investigadora y su proyección en el mundo, según un ranking global

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El análisis de los principales indicadores de la producción científica de la Universidad Isabel I evidencia que la institución ha protagonizado una evolución en el tiempo tanto en volumen como en calidad y colaboración exterior, lo que le ha llevado a reforzar su actividad investigadora y ampliar su presencia en redes internacionales en un momento en el que el sistema universitario español atraviesa una etapa de transformación.

Ese diagnóstico procede de un ranking internacional que identifica las instituciones con mayor visibilidad y calidad investigadora a nivel mundial y cuya última entrega recoge la evolución positiva de la institución docente burgalesa.

“Nuestro objetivo no es solo formar profesionales, sino también generar conocimiento útil y conectado con la realidad. Estos indicadores reflejan una evolución sólida y coherente con nuestro modelo académico”, señala Patricia Cabrero, vicerrectora de Investigación, al constatar que esa clasificación internacional recoge la mejora simultánea de la producción científica de la Ui1, que aumenta un 8,6%, de su calidad, que sube un 9,3%, y de la colaboración internacional, que avanza un 7%, a lo que se añade un incremento del 18,3% en talento investigador.

Ese avance también se deja ver en la proyección exterior de la universidad, que amplía su relación con investigadores e instituciones de otros países y refuerza su presencia en redes internacionales de conocimiento. Al mismo tiempo, el crecimiento de su comunidad académica ensancha la base sobre la que sostiene nuevas líneas de trabajo y una estructura investigadora cada vez más amplia.

Ese desarrollo se vincula además a un modelo que relaciona la formación práctica con la generación de conocimiento y con su aplicación en el ámbito profesional, una línea que la institución presenta como parte de su identidad académica. En ese mismo marco sitúa su apuesta por un conocimiento accesible, con una presencia destacada de publicaciones en acceso abierto, en coherencia con su carácter digital.

La evolución de estos indicadores figura en el SCImago Institutions Rankings (SIR), una clasificación internacional que evalúa el desempeño investigador, la innovación y el impacto social, medido a través de la visibilidad web, de universidades y centros de investigación, y que recoge la presencia de la Universidad Isabel I en áreas científicas como Artes y Humanidades, Psicología, Medicina y Ciencias Sociales. Desde la institución docente se valora que aparecer en este ranking refleja la amplitud de su actividad investigadora y su encaje en un sistema universitario cada vez más marcado por la digitalización, la proyección internacional y la conexión con el entorno profesional.